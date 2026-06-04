Los vínculos diplomáticos y económicos de Uzbekistán en el escenario internacional continúan alcanzando nuevas cumbres. El 4 de junio de este año, el Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, recibió a una prestigiosa delegación liderada por John Lee, Jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, que visitó nuestro país.

Al comienzo de la reunión de alto nivel, el jefe de los invitados transmitió los deseos más sinceros y amistosos del presidente chino Xi Jinping al jefe de nuestro Estado.

Asociación estratégica entre Uzbekistán y China

Durante el diálogo, se destacó especialmente que los lazos de amistad y las relaciones de asociación estratégica integral entre los dos países en el nuevo siglo han alcanzado un nivel histórico. Los acuerdos bilaterales se están implementando de manera consistente. En particular, la celebración de la reunión de la Comisión Intergubernamental en Pekín, del tercer Foro Interregional en Xi'an, así como la organización de un foro económico en Hong Kong con la apertura de la Casa de Comercio de Uzbekistán en mayo de este año son una clara prueba de ello.

Se expresó la confianza de que la llegada de una gran delegación compuesta por representantes de los principales círculos empresariales de Hong Kong a Taskent revitalizará aún más este impulso positivo.

Noticia más importante: ¡Se introducirá pronto un régimen sin visado!

Sobre la base de los resultados de la reunión, se alcanzaron una serie de acuerdos históricos que brindan verdadera alegría a la población y a los empresarios de nuestro país:

Régimen sin visado: En un futuro cercano, se introducirá un régimen sin visado sobre una base bilateral entre Uzbekistán y Hong Kong;

Vuelos directos: Se establecerán conexiones aéreas directas que unen los dos destinos, así como servicios consulares convenientes;

Consejo Empresarial: Se establecerá un Consejo Empresarial conjunto para coordinar proyectos mutuos y se adoptará una 'hoja de ruta' especial.

Cooperación en innovación y tecnologías futuras

En el marco de la expansión de la cooperación económica e industrial con Hong Kong, se desarrollará un programa de cooperación integral en las siguientes áreas prioritarias, que son las más populares en el mercado mundial:

Áreas prioritarias de cooperación Perspectivas de desarrollo Altas tecnologías Inteligencia artificial, fintech y startups innovadoras Economía moderna Energía 'verde', economía digital y biotecnologías Sector social Sistema educativo moderno, turismo e intercambios culturales

Comentario editorial: El establecimiento de un régimen sin visado directo y de conexiones aéreas con Hong Kong, un importante centro financiero y de innovación global, abrirá oportunidades nuevas y sin precedentes para nuestros compatriotas, especialmente para los representantes del mundo empresarial y los amantes de los viajes.

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