Inicio de préstamos preferenciales para negocios y educación juvenil

¡Hay una noticia muy agradable e importante que será un verdadero regalo festivo para los jóvenes ambiciosos y conocedores de nuestro país que desean iniciar sus propios negocios! Se ha lanzado un gran programa estatal para apoyar integralmente a la generación más joven, ayudarles a dominar profesiones modernas y fomentar las iniciativas empresariales.

El Presidente de la República de Uzbekistán firmó una resolución especial (PQ-210, de fecha 01.06.2026) sobre la amplia implementación y ejecución consistente del programa «Negocios Juveniles» en nuestro país. En el marco de esta iniciativa histórica, el Banco Comercial por Acciones «Aloqabank» está lanzando un sistema para emitir préstamos preferenciales a largo plazo de hasta 7 años para personas menores de 31 años. El aspecto más conveniente es que el primer año de esta asistencia financiera se considera un período de gracia (durante el cual no se reembolsa el capital principal).

Condiciones financieras y direcciones: ¿Quién recibe cuánto?

Según el nuevo sistema, la tasa de interés anual de los fondos asignados se fija en la tasa base del Banco Central más 4 puntos porcentuales. El monto del préstamo se distribuye según los siguientes criterios, dependiendo del campo elegido y los objetivos de los jóvenes:

Hasta 20 millones de sums: Para jóvenes que desean dominar idiomas extranjeros exigidos por el mundo moderno, adquirir habilidades en TI (tecnologías digitales) y estudiar profesiones modernas muy demandadas en el mercado laboral;

Hasta 50 millones de sums: Para aquellos que quieren iniciar proyectos en áreas de tendencia como SMM (marketing en redes sociales), mobileografía, trabajo freelance, desarrollo de tiendas en línea personales, así como costura y producción textil doméstica;

Hasta 100 millones de sums: Para jóvenes emprendedores que intentan producir confitería, pan y productos de pastelería de alta calidad, que tienen una alta demanda constante entre la población, y organizar su venta.

Préstamos sin garantía: ¡Una gran oportunidad para los sueños!

La novedad más alegre, esperada y agradable de este programa para los futuros emprendedores es que ¡no se requiere ninguna garantía inmobiliaria o de bienes valiosos para formalizar microcréditos de hasta 100 millones de sums!

Monto máximo del préstamo Requisito de garantía Tipos de garantías Hasta 100.000.000 de sums Absolutamente sin garantía Póliza de seguro o aval de terceros

Los fondos se proporcionan rápidamente basándose únicamente en una póliza de seguro especial o un documento de aval de familiares o terceros. Esto alivia las dificultades que enfrentan miles de jóvenes que luchan por encontrar capital inicial y garantías para comenzar su trabajo. El programa tiene como objetivo aumentar drásticamente la tasa de autoempleo entre los jóvenes e implementar proyectos de startups innovadores.

Comentario editorial: Una facilidad financiera sin precedentes creada por nuestro estado es una oportunidad invaluable para cada joven emprendedor que quiere construir su futuro. ¡No pierda el tiempo; adquiera conocimientos modernos y siente las bases de su negocio!

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