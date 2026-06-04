3 000 unités de Lada Azimut produites en 2026

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3 000 unités de Lada Azimut produites en 2026

Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF-2026), AvtoVAZ a dévoilé son nouveau crossover Lada Azimut. Lors de l'événement, les premiers détails concernant les plans de production et le prix du nouveau modèle ont été révélés. Ixbt.com rapporte à ce sujet. rapporte .

Selon la chaîne Telegram Avtopotok, le plan de production du Lada Azimut pour cette année est assez modeste — totalisant 3 000 véhicules. Une partie de ces voitures devrait être livrée aux centres de distribution comme modèles d'exposition et pour les showrooms.

Le PDG d'AvtoVAZ, Maxim Sokolov, s'est exprimé sur le prix du nouveau crossover. Selon lui, le prix final dépendra de facteurs macroéconomiques, notamment du taux directeur de la Banque centrale et du taux de change du rouble en fin d'année.

La direction de l'entreprise promet de rendre le prix du Lada Azimut « acceptable, compétitif et abordable » pour les acheteurs, mais les chiffres exacts resteront confidentiels jusqu'au début des ventes officielles.

Rappelons que des informations avaient précédemment circulé concernant un prototype de Lada Azimut doté d'un groupe motopropulseur hybride de 394 chevaux. Cette version hybride serait capable de parcourir 1 100 km avec un seul plein de carburant et une charge complète.

AvtoVAZLada AzimutCrossoverAutomobileRussie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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