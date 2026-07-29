Le sénateur russe Dmitri Rogozine a annoncé la création d'une unité de réaction rapide « SMERCH » au sein du centre de forces spéciales « Bars-Sarmat », dans le but d'assurer la sécurité de la population en Crimée et en Novorussie et de lutter contre les groupes de sabotage et de reconnaissance.

Zamin.uz présente les détails de cette actualité politico-militaire, des missions principales du nouveau bataillon et des propositions innovantes de Rogozine concernant les opérations navales.

1. Bataillon « SMERCH » : Missions principales et objectifs

Le sénateur Dmitri Rogozine, originaire de la région de Zaporijjia, a annoncé sur sa chaîne Telegram que, par décision du commandement militaire, un nouveau détachement de combat de réaction rapide « SMERCH », de la taille d'un bataillon, a été formé sur la base du centre de forces spéciales « Bars-Sarmat ».

Il a souligné que les combattants de cette nouvelle unité accompliront des missions extrêmement responsables, telles que la protection de la sécurité de la population dans les régions de Novorussie et de Crimée et la garantie de la stabilité des routes logistiques vitales. En outre, l'unité s'est vu confier les tâches de combat importantes suivantes :

Nettoyer l'espace aérien de la zone de responsabilité du centre « Bars-Sarmat » des drones ukrainiens ;

Identifier et détruire les cellules souterraines, les groupes de sabotage et de reconnaissance (GSR).

Extrait de la déclaration de Dmitri Rogozine : « Aujourd'hui, par décision du commandement militaire, une nouvelle unité de la taille d'un bataillon, le détachement de combat de réaction rapide SMERCH, a été créée au centre de forces spéciales "Bars-Sarmat". Cette unité accomplira des missions de combat particulièrement importantes liées à la protection de la population et à la garantie d'une logistique sûre. »

Faits clés concernant l'unité « SMERCH » et les nouvelles propositions militaires

Aspect / Critère Détails Nom de l'unité Détachement de combat de réaction rapide « SMERCH » (taille d'un bataillon) Base Centre de forces spéciales « Bars-Sarmat » Région Crimée et Novorussie Missions principales Protection contre les drones, destruction des GSR et cellules souterraines, sécurité logistique Proposition innovante Éranoplanes (véhicules de surface sans pilote) Bassins maritimes Mer Noire, mer d'Azov, mer Baltique et mer Caspienne

2. Solution innovante contre les éranoplanes et les drones navals

Le sénateur Rogozine a également avancé une nouvelle proposition pour détruire les bateaux sans pilote ukrainiens et les navires de l'OTAN sur les théâtres d'opérations maritimes (mers Noire, d'Azov, Baltique et Caspienne).

Comme solution rapide et innovante à ces menaces, il a suggéré d'utiliser des éranoplanes sans pilote (véhicules de surface). Ces appareils se déplacent à grande vitesse à la surface de l'eau, permettant de frapper efficacement les drones navals et d'autres cibles en mer.

Ces processus politico-militaires et mesures de sécurité dans la région restent au centre de l'attention de la communauté internationale.

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