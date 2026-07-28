Le flagship Oppo Find X9 Ultra entre dans le top trois du classement DxOMark

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Le flagship Oppo Find X9 Ultra entre dans le top trois du classement DxOMark

À l'ère du développement rapide du marché des technologies mobiles, la concurrence entre les smartphones dotés de capacités photographiques de pointe s'intensifie. Selon ixbt.com, les experts du laboratoire de référence DxOMark ont testé l'appareil photo du smartphone flagship Oppo Find X9 Ultra et ont publié sa position dans le classement mondial. À l'issue des tests, le nouvel appareil a obtenu 170 points et s'est hissé dans le top trois des meilleurs photophones au monde. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce résultat élevé témoigne du leadership du smartphone dans les technologies de photographie mobile de dernière génération. Cet appareil se distingue par une collaboration étroite avec la célèbre société Hasselblad lors de la conception du module photo. Sa coque arrière intègre quatre modules avancés, comprenant deux capteurs de 200 MP et deux de 50 MP, qui garantissent des clichés de haute qualité dans la quasi-totalité des scénarios du quotidien.

Classements DxOMark et concurrence

Selon les résultats des tests en laboratoire, la première place est occupée par le Huawei Pura 80 Ultra avec 175 points, tandis que la deuxième revient au Vivo X300 Pro avec 171 points. Quant à l'Oppo Find X9 Ultra, occupant la troisième marche du podium, il a réussi à surpasser des concurrents majeurs tels que l'iPhone 17 Pro (168 points, 5e place), le Xiaomi 17 Ultra (166 points, 9e place) et le Samsung Galaxy S26 Ultra (157 points, 24e place).

Les experts soulignent que le smartphone se distingue par une restitution naturelle des couleurs dans de bonnes conditions de luminosité, un faible niveau de bruit et un rendu des détails exceptionnel. De plus, le mode portrait de l'appareil a été salué comme l'un des meilleurs parmi les appareils mobiles modernes.

Inconvénients et capacités de l'appareil photo

Cependant, certains défauts techniques ont également été identifiés lors des tests. La principale critique des spécialistes concerne l'équipement de l'appareil photo principal avec une ouverture fixe (fiksirovannaya diafragma). Par exemple, lors de la prise de vue d'un groupe de personnes, certains sujets peuvent se retrouver en dehors de la zone de netteté. Bien que les algorithmes d'AI tentent de corriger cette situation, l'image apparaît parfois un peu contre nature.

Des problèmes ont également été observés lors de la prise de vue avec des sources de lumière vive et en environnement nocturne :

  • Sur fond de lumière vive, le système de réduction du bruit ne fonctionne pas toujours efficacement et le bruit numérique reste perceptible.
  • Dans des conditions de faible luminosité, du bruit apparaît également et la balance des blancs automatique commet des erreurs lors de l'utilisation d'éclairages artificiels.
  • Bien que les deux objectifs téléobjectifs aux distances focales de 70 et 230 mm offrent une haute résolution, la qualité des détails à une focale intermédiaire d'environ 135 mm est légèrement en retrait par rapport à la concurrence.
Globalement, malgré ces défauts, le score de 170 points renforce la position de l'Oppo Find X9 Ultra sur le marché. Ce modèle a confirmé en pratique qu'il est devenu l'un des principaux leaders du segment de la photographie mobile, aux côtés des marques Huawei et Vivo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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