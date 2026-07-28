eBay verse 56 millions de dollars suite à l'affaire de harcèlement contre une rédaction

L'un des scandales les plus retentissants et insolites du secteur du commerce électronique a pris fin. Selon ixbt.com, la société eBay et ses anciens employés ont accepté de verser 56 millions de dollars de dommages et intérêts aux victimes d'une campagne d'intimidation menée en 2019 contre les auteurs du média "EcommerceBytes". Cet accord met un terme à l'action civile intentée à la suite de ce harcèlement brutal survenu il y a cinq ans, rapporte Techcrunch.com. rapporte .

Au centre de ce scandale se trouvaient un couple marié, Ina et David Steiner, qui critiquaient les activités d'eBay via leur bulletin d'information "EcommerceBytes". Ce sont précisément ces critiques qui ont provoqué la colère des hauts dirigeants de l'entreprise, lesquels ont élaboré un plan spécial contre les journalistes afin de faire cesser les articles critiques. Ces actes, perpétrés en 2019, restent une tache noire dans l'histoire de l'e-commerce en raison de leur cruauté.

Détails de la campagne d'intimidation

Selon les documents judiciaires, d'anciens dirigeants d'eBay ont harcelé le couple via de faux comptes sur les réseaux sociaux et leur ont envoyé des lettres anonymes de menace. Des araignées et des cafards vivants, des magazines pornos, un masque de cochon ensanglanté, une couronne funéraire ainsi qu'un livre sur la façon de vivre après la mort de son conjoint ont été envoyés par la poste au domicile des acheteurs. De plus, au cours de l'enquête, il a été révélé que les criminels prévoyaient d'installer un dispositif de repérage GPS sur la voiture des victimes.

Cet accord règle l'action civile intentée en 2021 par les Steiner contre eBay. Selon le cabinet juridique représentant les victimes, sur les 56 millions de dollars de dommages et intérêts au total, 46,15 millions seront versés directement par la société eBay. Les fonds restants seront couverts par les anciens dirigeants — le PDG Devin Wenig (2 millions de dollars), Wendy Jones (500 000 dollars) et Steve Wymer (50 000 dollars) —, tandis qu'une partie des fonds sera allouée à des organisations à but non lucratif.

Condamnations judiciaires et réaction officielle d'eBay

Dans le cadre de cette affaire pénale, sept anciens employés d'eBay ont été poursuivis en justice en 2022 et ont plaidé coupable. Notamment, l'ancien responsable de la sécurité de l'entreprise, James Baugh, a été condamné à près de cinq ans de prison. Parmi les personnes poursuivies par le ministère de la Justice des États-Unis figurent également David Harville, Brian Gilbert, Stephanie Popp, Stephanie Stockwell, Philip Cooke et l'ancienne contractuelle Veronica Zea.

Dans un communiqué publié mardi, eBay a condamné les actions de ses anciens employés, déclarant qu'elles étaient "totalement contraires à la culture de l'entreprise". Les représentants de l'entreprise ont exprimé leurs profonds regrets pour les préjudices causés à la famille Steiner, soulignant que cet accord constitue un pas vers le rétablissement de la justice et la correction de la situation. Cet incident a rappelé l'importance cruciale des normes éthiques et du contrôle des employés au sein des grandes entreprises.