Production de la Lada Niva Legend avec nouveau moteur et carrosserie galvanisée

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Production de la Lada Niva Legend avec nouveau moteur et carrosserie galvanisée

AvtoVAZ prévoit de lancer la production en série du modèle Lada Niva Legend mis à jour à partir du 20 juillet 2026. Le PDG de l'entreprise, Maxim Sokolov, l'a annoncé lors du forum SPIEF-2026. Selon lui, le légendaire tout-terrain sera proposé avec de nouvelles finitions, un moteur plus puissant et des options supplémentaires. Ixbt.com rapporte .

Auparavant, l'entreprise avait confirmé que ce modèle serait équipé d'un moteur 1,8 litre, 8 soupapes, développant 90 chevaux. Le même moteur est actuellement installé sur les modèles Lada Niva Travel. L'un des aspects les plus importants de la mise à jour est l'utilisation, pour la première fois dans l'histoire de la Lada Niva Legend, d'acier doublement galvanisé pour les éléments de carrosserie.

Plus précisément, le panneau avant ('TV'), le capot, le toit, le hayon et le tablier arrière du véhicule seront fabriqués en métal galvanisé résistant à la corrosion. De plus, des modifications ont été apportées au système de sécurité, avec l'introduction d'un airbag frontal conducteur.

Sur le plan technique, la suspension avant du véhicule a été modernisée : la barre stabilisatrice a été avancée. Ce changement devrait améliorer la tenue de route et la douceur de roulement. Au total, le modèle Lada Niva Legend mis à jour intègre plus de 100 pièces nouvelles et plus de 60 pièces et ensembles modernisés.

AvtoVAZLada Niva LegendAutomobileRussieTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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