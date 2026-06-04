Lada Azimut équipé d'un moteur turbo avant le lancement des ventes

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Lada Azimut équipé d'un moteur turbo avant le lancement des ventes

Selon le PDG d'AvtoVAZ, Maxim Sokolov, le crossover Lada Azimut est actuellement en cours de test avec un moteur turbocompressé. La décision finale concernant la production en série du nouveau modèle sera prise sur la base des résultats de ces tests. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

La direction de l'entreprise prévoit d'équiper les modèles phares, principalement le Lada Azimut, de motorisations hybrides et turbo dans un avenir proche. Un tel prototype devrait être présenté au grand public d'ici la fin de l'année.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas uniquement de groupes motopropulseurs fabriqués en Russie, mais aussi de moteurs obtenus dans le cadre de partenariats. Actuellement, tous les modèles de série de la marque Lada, tels que Granta, Vesta, Niva, Largus et Iskra, sont équipés exclusivement de moteurs atmosphériques.

La production en série du crossover Lada Azimut devrait débuter au troisième trimestre de cette année, et les ventes devraient commencer au quatrième trimestre. Le nouveau modèle est construit sur une version modernisée de la plateforme Lada Vesta.

Lada AzimutAvtoVAZMoteur TurboAutomobileLada Vesta
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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