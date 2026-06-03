Zukhra Soliyeva : Je demande moi-même des billets à mon artiste préféré

L'actrice Zukhra Soliyeva était l'invitée de l'émission « 24/7 Podcast », où elle s'est exprimée franchement sur les relations dans le show-business et son expérience des concerts.

Selon elle, elle n'hésite pas à contacter elle-même certains de ses artistes et groupes préférés pour demander des billets, même si elle n'a pas été invitée.

« Lorsque des personnalités du show-business organisent des mariages ou des concerts, elles invitent souvent des stars célèbres, mais parfois elles ne m'invitent pas. Par exemple, j'aimerais aller aux concerts des groupes 'Design' et 'Million', mais ils ne m'invitent pas. Je ne m'en offense pas », déclare l'actrice.

Elle a également souligné que des artistes tels que Farhod Saidov, Bunyod Saidov et Dilmurod Sultanov l'invitent personnellement.

Selon l'actrice, si elle apprend qu'un artiste qu'elle apprécie donne un concert, elle n'hésite pas à le contacter pour dire : « Je viens à votre concert ».

« J'aimais beaucoup les chansons de G‘aybulla Tursunov à ses débuts. Il a donné un concert peu de temps après. J'attendais qu'ils m'invitent, mais ce n'est pas arrivé. Alors je lui ai écrit moi-même, et il m'a immédiatement appelée pour me dire qu'il me donnerait un billet. J'y suis allée et j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'était un vrai concert », a conclu l'actrice.