Apple intègre l'équipe d'intelligence artificielle Qwen de Chine

Alors que la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, Apple a franchi une étape inattendue dans le développement de son système Apple Intelligence. Il a été révélé que l'entreprise a recruté l'équipe d'ingénieurs appartenant au groupe Alibaba, créateurs du célèbre modèle d'intelligence artificielle Qwen. Cette démarche est considérée comme une stratégie visant à renforcer la position des appareils Apple sur le marché chinois. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'analyste renommé Robert Scoble, Apple a recruté des experts ayant travaillé sur la version open source du modèle Qwen. Bien que cette information ne soit pas encore officiellement confirmée, elle correspond parfaitement aux plans récents d'Apple visant à étendre sa collaboration avec les géants technologiques chinois. Auparavant, Apple avait conclu un accord pour intégrer les modèles d'Alibaba afin de localiser ses fonctions d'intelligence artificielle en Chine.

Solutions spécifiques pour le marché chinois

L'intégration des modèles Qwen au sein du système Apple Intelligence permettra aux utilisateurs chinois de générer du texte et des images, ainsi que de traiter des requêtes complexes. Ce processus fonctionne de la même manière que le partenariat établi avec ChatGPT sur le marché mondial. En d'autres termes, les utilisateurs pourront profiter des capacités d'Alibaba directement au sein du système sans avoir à passer par des applications distinctes.

Parallèlement, l'assistant vocal Siri mis à jour est devenu nettement plus intelligent. Il peut désormais comprendre le contexte à l'écran de l'utilisateur et effectuer des actions en tenant compte des informations personnelles. Par exemple, Siri pourra analyser une image à l'écran pour ajouter des événements au calendrier ou envoyer un message à une personne spécifique en fonction des données extraites.

Selon ixbt.com, Apple approfondit ses relations avec la Chine non seulement en matière de logiciels, mais aussi de composants matériels. L'entreprise étudie la possibilité d'acheter des puces mémoire DRAM auprès de la société locale CXMT et des modules de mémoire NAND auprès de YMTC pour les appareils vendus en Chine. Cela se produit malgré les restrictions imposées par les États-Unis à certains fabricants chinois.

Risques politiques et équilibre stratégique

Une telle coopération pourrait entraîner certains risques politiques pour Apple. Pour cette raison, la direction de l'entreprise est en dialogue constant avec les autorités américaines afin de minimiser les problèmes potentiels liés à l'achat de composants en Chine. Pour Apple, la Chine reste à la fois un centre de production majeur et l'un des marchés de vente les plus importants.

Pour les utilisateurs, ces nouvelles sont importantes pour observer comment les caractéristiques régionales des produits Apple évoluent. Si Apple Intelligence commence à prendre en charge différentes langues et modèles locaux à l'échelle internationale, cela pourrait ouvrir la voie à des solutions d'intelligence artificielle adaptées à d'autres régions, y compris l'Asie centrale, à l'avenir.