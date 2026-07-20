Le club londonien d'Arsenal se prépare à réaliser des opérations de transfert majeures afin de renforcer son secteur offensif. Selon les informations communiquées par l'ancien attaquant du club, Jeremie Aliadiere, le départ du buteur brésilien Gabriel Jesus lors du mercato estival n'est plus un secret pour personne. Ce départ devrait permettre de renflouer les caisses du club et de libérer de la place pour de nouvelles stars. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Actuellement, l'attention des Gunners est portée sur l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Le champion du monde argentin a fait savoir qu'il était prêt à relever de nouveaux défis après avoir passé deux saisons dans la capitale espagnole. Pour Arsenal, ce transfert revêt une importance stratégique, car l'équipe a besoin depuis longtemps d'un avant-centre de haut niveau capable de marquer régulièrement.

Concurrence sur le marché des transferts et obstacles financiers

Julian Alvarez suscite l'intérêt non seulement du club londonien, mais aussi du FC Barcelone. La direction barcelonaise voit en l'Argentin un successeur idéal à Robert Lewandowski, dont l'âge avance. Cependant, selon Goal.com, la situation financière précaire des Catalans pourrait faire obstacle à cet accord. Ayant été contraint de faire ses adieux à Lionel Messi, le club n'est actuellement pas en mesure de réaliser des transferts d'envergure.

Arsenal, en revanche, est dans une situation financière beaucoup plus stable et est capable de payer la somme exigée pour Alvarez. Julian Alvarez n'est pas étranger à la Premier League anglaise : il a marqué 36 buts en deux saisons avec Manchester City, contribuant largement au triplé historique de l'équipe. Son expérience et son adaptation au championnat sont des facteurs cruciaux pour le système de Mikel Arteta.

Prix record et avenir de l'équipe

L'Atlético de Madrid ne compte pas laisser partir facilement l'un de ses atouts les plus précieux. Selon certaines informations, le club espagnol réclame 150 millions d'euros (environ 127 millions de livres sterling) pour l'attaquant. Si cet accord se concrétise, il pourrait devenir le transfert record de l'histoire du football britannique. La direction d'Arsenal doit prendre une décision finale sur la pertinence d'un tel risque financier pour un seul joueur.

Bien qu'Arsenal dispose actuellement d'éléments comme le Suédois Viktor Gyokeres et l'Allemand Kai Havertz en attaque, la fragilité physique de Gabriel Jesus et la baisse de son efficacité poussent la direction à chercher de nouvelles solutions. Jeremie Aliadiere souligne que le club souhaite réinvestir l'argent de la vente de Jesus dans un joueur de « classe mondiale » comme Julian Alvarez.

Ce transfert est également suivi de près par les fans de football, car chaque mouvement d'Arsenal influence directement la course au titre en Premier League. Le transfert de Julian Alvarez à Londres porterait sans aucun doute le potentiel offensif de l'équipe à un nouveau niveau et intensifierait la rivalité avec Manchester City.