La légendaire marque Lumia, qui a marqué une époque unique sur le marché des smartphones, pourrait être de nouveau commercialisée. HMD Global, qui détient les droits de fabrication des téléphones Nokia, manifeste un vif intérêt pour l'acquisition de cette marque commerciale et des brevets associés auprès de la société Microsoft. Si l'accord aboutit, nous pourrions assister au rebranding de l'une des marques les plus emblématiques du marché des appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'un initié influent connu sous le pseudonyme SmashX_60, HMD prépare une offre officielle à Microsoft pour l'achat de la marque Lumia. Il convient de noter que les questions juridiques entourant cette marque restent en suspens depuis 2018. À l'époque, les parties avaient déjà mené des négociations, mais n'avaient pas réussi à parvenir à un accord final. Désormais, HMD a décidé de revenir à cette idée.

Nostalgie et nouvelle stratégie

La renaissance de la marque Lumia s'inscrit parfaitement dans la stratégie récente de HMD. En s'appuyant sur son héritage historique, l'entreprise ressuscite d'anciennes gammes populaires en les adaptant aux exigences modernes. Par exemple, le retour des appareils de la gamme Asha a été récemment annoncé. Cependant, alors qu'Asha occupe actuellement le segment de la désintoxication numérique et des appareils simples destinés aux enfants, on s'attend à ce que Lumia bénéficie d'un statut technologique bien plus élevé.

À l'époque, les smartphones Lumia étaient réputés pour leur design éclatant, leur boîtier en polycarbonate et, surtout, leurs appareils photo de haute qualité basés sur la technologie PureView. Pour de nombreux passionnés de technologie, cette marque reste un symbole de qualité et d'innovation. HMD vise précisément à attirer cette audience fidèle.

Pour l'instant, il n'existe aucune information précise sur le montant estimé ou les conditions de la transaction. Selon la publication ixbt.com, Microsoft n'utilise plus cette marque depuis plusieurs années, ce qui augmente les chances de succès pour HMD. Si les négociations aboutissent, il est presque certain que la nouvelle génération de smartphones Lumia fonctionnera sous Android, car la plateforme Windows Phone appartient déjà au passé.

Sur le marché ouzbek, les smartphones Lumia avaient également connu une grande popularité à leur époque. En particulier, les modèles Nokia Lumia 520, 920 et 1020 avaient conquis le cœur des utilisateurs grâce à leur accessibilité et leurs capacités photographiques. Le retour de la marque sera sans aucun doute accueilli avec intérêt sur le marché local, car l'alliance du design rétro et des fonctionnalités modernes pourrait être une nouveauté pour les acheteurs lassés de l'uniformité actuelle du marché des smartphones.

À titre d'information, l'initié SmashX_60, qui a diffusé cette nouvelle, a fourni à plusieurs reprises des informations précises et fiables sur les produits HMD Global ces dernières années. Il existe donc suffisamment de raisons d'attendre l'annonce de nouveaux appareils sous la marque Lumia dans les mois à venir.