Des troubles éclatent à Buenos Aires après la défaite de l'Argentine

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Des troubles éclatent à Buenos Aires après la défaite de l'Argentine

Des troubles ont éclaté dans le centre de Buenos Aires après la défaite de l'équipe nationale d'Argentine face à l'Espagne lors de la finale de la Coupe du monde. C'est ce qu'a rapporté le journal La Nación.

Selon les informations, lors d'un rassemblement public organisé sur la place de l'Obélisque dans la capitale, certains supporters ont commencé à lancer des bouteilles et des pierres sur les forces de l'ordre. La situation s'étant aggravée, la police a dû intervenir.

Pour disperser les émeutes, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Au moins trois personnes ont été blessées lors des affrontements et 15 individus ont été arrêtés.

La police argentine utilise un canon à eau contre les manifestants.

Il est noté que les forces de l'ordre ont rapidement repris le contrôle de la situation. Une enquête est actuellement en cours concernant les troubles survenus.

Des jeunes se trouvent entre les gaz lacrymogènes et les policiers lors d'affrontements dans la rue.
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