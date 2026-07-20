La plateforme Hugging Face victime d'une cyberattaque : les données des utilisateurs en danger

·27·Technologie
La plateforme Hugging Face victime d'une cyberattaque : les données des utilisateurs en danger

Hugging Face, l'une des plus grandes plateformes mondiales de stockage et de développement de modèles d'AI, a officiellement confirmé avoir subi une cyberattaque. Selon l'entreprise, des pirates ont réussi à accéder aux systèmes internes de la plateforme, s'emparant de jeux de données confidentiels et de clés de service. Cet incident souligne une fois de plus l'importance cruciale de la sécurité dans l'écosystème de l'AI. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'administration de Hugging Face mène une enquête sur cette intrusion survenue la semaine dernière. Il s'est avéré que l'attaque a été menée via des jeux de données malveillants téléchargés sur la plateforme. En exploitant une vulnérabilité du système de sécurité, les pirates ont exécuté des codes malveillants sur les serveurs et, en étendant leurs privilèges, ont obtenu un accès aux systèmes internes.

Mesures de sécurité et recommandations aux utilisateurs

Selon TechCrunch, l'entreprise a révoqué et renouvelé toutes les clés d'authentification compromises. Néanmoins, Hugging Face demande à tous les utilisateurs de remplacer immédiatement leurs clés d'accès (tokens) et de vérifier leurs profils pour détecter toute activité suspecte. L'ampleur des dommages causés aux données personnelles des clients ou des partenaires est en cours d'évaluation.

L'entreprise attribue cette attaque à un agent d'AI externe. Il est précisé que des milliers d'actions individuelles ont été effectuées lors de l'attaque, coordonnées via des « sandboxes » à court terme et des centres de contrôle sur des services publics. Cependant, Hugging Face n'a pas encore fourni de preuves suffisantes concernant cette méthode d'attaque complexe.

Modèles d'AI et obstacles à la cybersécurité

Il est intéressant de noter que lors de l'analyse de l'attaque, Hugging Face a rencontré un problème inattendu. L'entreprise souhaitait initialement utiliser un grand modèle d'AI commercial, mais l'analyse a été interrompue en raison des garde-fous (guardrails) de sécurité du fournisseur. Il s'est avéré que de nombreux modèles modernes bloquent les requêtes liées à la cybersécurité, même lorsqu'elles sont effectuées à des fins de protection.

En conséquence, l'entreprise a dû utiliser son propre grand modèle de langage (LLM) local. Cette méthode a non seulement permis de terminer l'analyse, mais aussi d'éviter de télécharger les journaux (logs) d'attaque confidentiels sur des serveurs tiers. Cette situation a mis en lumière les tensions entre les chercheurs en cybersécurité et les créateurs de modèles comme Anthropic.

Hugging Face a annoncé que la vulnérabilité à l'origine de la cyberattaque a été corrigée. Les experts soulignent que les plateformes d'AI doivent se protéger non seulement contre les attaques de piratage traditionnelles, mais aussi contre les cybermenaces complexes utilisant les outils d'AI eux-mêmes. Il est conseillé aux utilisateurs et aux développeurs de vérifier leurs données sur cette plateforme.

Hugging FaceCybersécuritéIntelligence ArtificielleHackersTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L'écosystème des startups de New York en plein essor : l'événement StrictlyVC attire les investisseursL'écosystème des startups de New York en plein essor : l'événement StrictlyVC attire les investisseursAujourd'hui, 17:55La Terre pourrait se doter d'anneaux comme Saturne : les scientifiques s'inquiètentLa Terre pourrait se doter d'anneaux comme Saturne : les scientifiques s'inquiètentAujourd'hui, 16:58Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4DLe Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4DAujourd'hui, 16:20Un débris de fusée SpaceX devrait s'écraser sur la Lune le 5 aoûtUn débris de fusée SpaceX devrait s'écraser sur la Lune le 5 aoûtAujourd'hui, 15:58Apple prend une décision inattendue : le projet des processeurs Extreme les plus puissants est annuléApple prend une décision inattendue : le projet des processeurs Extreme les plus puissants est annuléAujourd'hui, 15:24Révolution aéronautique : CFM teste un moteur réduisant la consommation de carburant de 20 %Révolution aéronautique : CFM teste un moteur réduisant la consommation de carburant de 20 %Aujourd'hui, 14:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération