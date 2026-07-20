L'Arabie saoudite annonce une nouveauté importante pour les pèlerins de la Omra

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé une nouveauté importante pour ceux qui prévoient d'effectuer le pèlerinage de la Omra. Le pays a désormais introduit un visa Omra à entrées multiples valable pour une durée d'un an. Ce nouveau règlement permet aux pèlerins d'entrer plusieurs fois en Arabie saoudite et de planifier leurs voyages plus facilement.

Selon les nouvelles règles, ce visa est valable pendant 365 jours à compter de sa date d'émission. Les titulaires du visa peuvent entrer en Arabie saoudite à plusieurs reprises au cours de cette période et ont le droit d'y séjourner pour une durée totale allant jusqu'à 90 jours.

L'agence de presse saoudienne (SPA) a rapporté que cette initiative est mise en œuvre dans le cadre de la stratégie Saudi Vision 2030 du pays ainsi que du Programme d'expérience des pèlerins . L'objectif principal du projet est de créer des conditions plus favorables pour les pèlerins, d'améliorer la qualité des services et d'élargir l'accès aux services numériques.

Conformément à la nouvelle procédure, avant chaque voyage, les pèlerins doivent acheter un forfait de services auprès d'un prestataire agréé via la plateforme Nusuk . De plus, pour effectuer le pèlerinage de la Omra, un permis spécial doit être obtenu via l'application mobile Nusuk .

Le ministère a précisé que le visa est temporairement suspendu après chaque visite, lors de la sortie du pays. Il est automatiquement réactivé une fois les conditions requises remplies pour le voyage suivant.

Actuellement, ce visa n'est pas valable pendant la saison du Hajj, du premier jour du mois de Dhou al-Qi'dah jusqu'au 13ème jour du mois de Dhou al-Hijjah.