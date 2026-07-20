Abduqodir Husanov parmi les joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2026

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Abduqodir Husanov parmi les joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2026

Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov, a attiré l'attention lors de la Coupe du Monde 2026, non seulement par son jeu solide, mais aussi par sa vitesse impressionnante.

Selon les statistiques officielles publiées par la FIFA, le joueur ouzbek a enregistré une vitesse de 36,46 km/h pendant le tournoi, se classant ainsi à la 6e place des joueurs les plus rapides du Mondial.

Husanov rejoint les stars mondiales

La vitesse la plus élevée de la Coupe du Monde 2026 appartient à l'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé. Il a atteint une vitesse de 37,61 km/h sur le terrain.

La deuxième place est occupée par le Suédois Anthony Elanga avec 37,16 km/h. Le défenseur néerlandais Micky van de Ven complète le trio de tête avec 36,77 km/h.

Abduqodir Husanov se classe juste derrière Erling Haaland. Le représentant de l'Ouzbékistan a devancé des joueurs renommés tels que Bradley Barcola, Djed Spence, Theo Hernandez et Nélson Semedo.

Les 10 joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2026

  1. Kylian Mbappé — 37,61 km/h

  2. Anthony Elanga — 37,16 km/h

  3. Micky van de Ven — 36,77 km/h

  4. Jordan Bos — 36,67 km/h

  5. Erling Haaland — 36,52 km/h

  6. Abduqodir Husanov — 36,46 km/h

  7. Bradley Barcola — 36,32 km/h

  8. Djed Spence — 36,22 km/h

  9. Theo Hernandez — 36,17 km/h

  10. Nélson Semedo — 35,9 km/h

Pourquoi la performance de Husanov est-elle importante ?

Pour les défenseurs centraux, une vitesse élevée est un avantage majeur. Cela permet au joueur d'intercepter les attaques rapides, de fermer les espaces et de revenir rapidement en défense après une perte de balle.

Le résultat de 36,46 km/h de Husanov fait de lui l'un des défenseurs les plus rapides du tournoi. La présence de nombreux ailiers et attaquants célèbres dans cette liste rend la performance du joueur ouzbek encore plus remarquable.

Une nouvelle reconnaissance pour le football ouzbek

Le classement élevé de Husanov dans les statistiques de la FIFA lors de la première participation de l'Ouzbékistan au Mondial est une réussite majeure pour le football du pays.

En intégrant le top 10 des joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde, il a démontré que les footballeurs ouzbeks peuvent rivaliser au plus haut niveau en termes de capacités physiques et individuelles.

La Coupe du Monde 2026 est terminée, mais la performance d'Abduqodir Husanov de 36,46 km/h reste l'une des statistiques les plus marquantes du football ouzbek lors du tournoi.

Abduqodir KhusanovKylian MbappéFIFAErling HaalandOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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