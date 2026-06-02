Movement étend son réseau de paiement en stablecoins aux États-Unis et en Europe

Le réseau blockchain Movement, basé sur le langage de programmation Move, a obtenu l'accès à des systèmes de paiement sous licence aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne. Cette étape stratégique vise à renforcer les services de paiement transfrontaliers sur les marchés émergents, en cherchant à relier les systèmes bancaires traditionnels aux réseaux de règlement en stablecoins. C'est ce que rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Les représentants de l'entreprise ont souligné que la nouvelle infrastructure facilitera le mouvement des fonds entre la finance traditionnelle et les systèmes blockchain. L'accent est mis non pas sur les transferts purement crypto, mais précisément sur les règlements effectués via des stablecoins. Cela est particulièrement important pour les régions où les coûts de paiement sont élevés et l'accès aux services financiers limité.

De plus, la Movement Network Foundation a annoncé avoir racheté près de 19 % des jetons alloués aux investisseurs (4,2 % de l'offre totale). Cette mesure est liée à la nouvelle stratégie du projet axée sur l'infrastructure de paiement. Pour information, la capitalisation boursière du jeton MOVE est passée d'un sommet de 2,5 milliards USD à 54 millions USD actuellement.

Cette transformation du réseau Movement reflète une tendance générale dans l'industrie de la blockchain. Actuellement, des réseaux majeurs tels que Solana, Polygon et Aptos se concentrent également davantage sur les paiements en stablecoins et les transferts d'argent transfrontaliers plutôt que sur les contrats intelligents. Ce secteur reste l'un des segments à la croissance la plus rapide sur le marché des actifs numériques.

Aujourd'hui, la valeur totale de tous les stablecoins sur le marché mondial dépasse les 320 milliards USD. La loi GENIUS Act adoptée aux États-Unis a créé un cadre juridique fédéral pour ces actifs. Parallèlement, selon les données de TRM Labs, le volume des transactions crypto mondiales a diminué de 11 % au premier trimestre de cette année, ce qui témoigne d'une baisse de l'activité globale sur le marché.