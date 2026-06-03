Prix de vente des lingots d'or annoncés pour le 3 juin

·87·Économie
Prix de vente des lingots d'or annoncés pour le 3 juin

La Banque centrale d'Ouzbékistan a annoncé les prix de vente des lingots d'or standardisés le 3 juin.

Le prix d'un gramme d'or a augmenté de 1 200 UZS par rapport à la valeur précédente.

Les prix des lingots d'or standardisés sont les suivants :
5 grammes — 9 689 000 UZS.
10 grammes — 18 842 000 UZS.
20 grammes — 36 685 000 UZS.
50 grammes — 91 616 000 UZS.
100 grammes — 181 018 000 UZS.

Les lingots d'or standardisés peuvent être achetés dans les agences de toutes les banques en Ouzbékistan.

Remarque : Veuillez vérifier la disponibilité des lingots d'or avant de vous rendre en agence. De nombreuses agences bancaires peuvent être en rupture de stock.

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Charos
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