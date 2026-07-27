Enigma lève 70 millions de dollars pour simplifier le contrôle des robots

Enigma, un jeune laboratoire de recherche visant à révolutionner l'intelligence artificielle et la robotique, a annoncé sa sortie de mode furtif et a levé 70 millions de dollars lors d'un tour de table seed. Selon ixbt.com, ce tour de financement a été mené par Index Ventures et Ribbit Capital, avec pour objectif principal de rendre le processus de contrôle des robots aussi simple et intuitif que le réglage du volume de la musique, rapporte Techcrunch.com. rapporte .

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises de robotique tentent de résoudre l'un des problèmes les plus complexes de l'IA : créer des modèles de base qui permettent aux machines d'effectuer des tâches pour lesquelles elles n'ont pas été formées auparavant. Alors que certains étudient des millions de vidéos web ou utilisent des simulations informatiques, Enigma, âgée de moins d'un an, a adopté une approche totalement différente.

Étude de l'interaction homme-machine

La startup ne se concentre pas sur les capacités du modèle, mais sur la manière dont les humains interagissent avec les robots. Les auteurs du projet estiment que cette interaction mènera à des interfaces intuitives et à un tout nouveau type de cerveau robotique. Pour tester la façon dont les gens souhaitent interagir avec les machines, l'entreprise lance une expérience à grande échelle permettant à tout le monde dans le monde d'interagir en ligne avec plus de 100 robots IA.

Situés dans des hangars en Israël et en Californie, ces robots sont capables de peindre avec un pinceau, de faire de l'escrime et de réaliser des expériences chimiques simples en mélangeant des flacons de liquide. Enigma affirme avoir développé entièrement par elle-même ses bras robotiques et les modèles sous-jacents, en partant de zéro.

Fondateurs expérimentés et nouvelle approche

L'entreprise a été fondée par Jonathan, qui a été le plus jeune employé de Microsoft, et son ami d'enfance Gal Niv. Ils ont mené des recherches en cybersécurité dans l'unité d'élite israélienne 8200. Ayant décidé de lancer leur startup l'année dernière, ces jeunes n'avaient pas d'expérience directe en robotique, mais étaient convaincus que ce domaine présentait les défis les plus passionnants du monde technologique.

Shardul Shah, associé chez Index Ventures, a souligné que contrairement à de nombreux experts en robotique, l'arrivée de Jonathan et Gal de l'extérieur de l'industrie leur confère plus d'originalité et de liberté. Les experts de l'industrie commencent souvent par le contrôle ou la dextérité, tandis qu'Enigma part d'un point totalement différent : l'expérience de l'utilisateur final.

Dans une interview accordée à TechCrunch, Jonathan a souligné qu'Enigma vise à simplifier radicalement la communication entre l'homme et le robot. Si pour laver la vaisselle, il faut expliquer à un robot pendant 15 minutes où tout ranger, les gens concluront : « Bon, je vais le faire moi-même ». C'est là que se trouve actuellement tout le monde, même avec les modèles les plus avancés.