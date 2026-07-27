Intelligence artificielle et design classique : présentation du Nokia 250 4G Smart

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Intelligence artificielle et design classique : présentation du Nokia 250 4G Smart

La société HMD se prépare à lancer un nouveau téléphone classique à touches sous la marque légendaire Nokia. Selon ixbt.com, cet appareil baptisé Nokia 250 4G Smart associe un design compact traditionnel à des technologies modernes, notamment des fonctions d'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Bien que le prix et la date de sortie officielle du modèle n'aient pas encore été divulgués, ses caractéristiques techniques ont été révélées par des sources fiables sur Internet. Notamment, l'insider connu sous le pseudo smashx_60, réputé pour ses informations précises dans le monde des technologies mobiles, a dévoilé l'ensemble des paramètres du nouveau gadget.

Capacités techniques et performances

L'appareil est équipé d'un processeur Unisoc T137 cadencé à 1,3 GHz, offrant une puissance suffisante pour les tâches quotidiennes simples. Le matériel dispose également de 256 MB de RAM et de 2 GB de stockage interne, des indicateurs jugés optimaux pour les appels de base et l'échange de messages.

La partie avant accueille un écran de 2,8 pouces, permettant aux utilisateurs de lire confortablement les informations. Malgré sa taille compacte, le téléphone possède deux emplacements pour cartes SIM prenant en charge les standards de communication modernes, y compris les réseaux LTE.

Durabilité et fonctionnalités supplémentaires

  • Boîtier protégé contre la poussière et l'humidité selon la norme IP54
  • Batterie d'une capacité de 1950 mAh et port USB-C moderne
  • Bluetooth 5.0, radio FM et connecteur jack 3,5 mm pour écouteurs
  • Point d'accès Wi-Fi et fonction Cloud Phone

Le panneau arrière de l'appareil est équipé de deux caméras : une VGA et une de 2 mégapixels. De plus, conformément aux exigences modernes, le gadget intègre des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, notamment un traducteur vocal et un système de reconnaissance de codes QR.

Le nouveau téléphone n'est pas seulement un simple moyen de communication, il intègre également des applications pratiques telles que le service de paiement Alipay et Express Chat. Avec ces appareils compacts et fonctionnels, HMD prévoit de renforcer davantage sa position sur le marché des téléphones traditionnels à touches.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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