Poco présente le Poco M8 Power, un nouveau smartphone doté d'une autonomie de trois jours

La marque Poco a dévoilé les premiers détails officiels concernant son prochain appareil intéressant : le smartphone Poco M8 Power. Selon ixbt.com, le lancement officiel de ce modèle est prévu pour le 4 août de cette année sur le marché indien, et l'appareil suscite un grand intérêt dans le monde technologique grâce à sa batterie ultra-large. C'est ce que rapporte Ixbt.com, rapporte .

L'aspect le plus important et le plus remarquable de ce nouveau smartphone est sa batterie de grande capacité. Selon l'annonce officielle du fabricant, le modèle Poco M8 Power sera équipé d'une batterie de 8000 mAh. Cet indicateur est l'un des plus élevés du marché mobile moderne et, selon l'entreprise, une seule charge complète garantira jusqu'à trois jours d'utilisation continue de l'appareil en mode actif.

Caractéristiques de l'écran et du design

D'après les premiers teasers présentés, le smartphone sera fabriqué dans un boîtier orange vif unique. Visuellement, on remarque un bloc de caméra proéminent à l'arrière. Ce module se compose de deux éléments principaux : un capteur de caméra principal de 50 mégapixels et un flash LED traditionnel.

De plus, la société a officiellement confirmé que le futur smartphone sera doté d'un écran AMOLED moderne et de haute qualité. Cependant, les détails techniques tels que la diagonale exacte de la matrice d'affichage, la résolution et le taux de rafraîchissement restent secrets pour l'instant et devraient être annoncés le jour de la présentation.

Plans de lancement sur le marché et modèles frères

Il a été annoncé que les ventes de l'appareil sur le marché indien seront organisées via la grande plateforme de commerce électronique Flipkart. Bien que les autres spécifications techniques soient encore gardées secrètes, des initiés et des analystes de l'industrie suggèrent que le Poco M8 Power sera en fait une version mondiale rebadgée du smartphone Redmi Note 17.

Parallèlement, la marque Poco se prépare à lancer un autre nouvel appareil ces jours-ci : le modèle Poco X8 5G. Selon les experts, ce deuxième appareil sera proposé aux acheteurs comme une version alternative internationale du smartphone Redmi Note 17 Pro 5G.