La bataille pour Konstantinos Karetsas : le Borussia Dortmund et l'AC Milan sur les rangs

L'avenir de Konstantinos Karetsas, en passe de devenir l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, devrait se décider dans les prochaines heures. Auteur de prestations étincelantes avec Genk, le milieu offensif de 18 ans suscite une intense convoitise sur le marché des transferts, attirant l'attention de plusieurs grands clubs. Selon les informations du journal HLN, une rude concurrence est apparue entre des mastodontes allemands et italiens concernant son transfert, rapporte Goal.com rapporte .

Plus précisément, la direction du Borussia Dortmund a envoyé une délégation directement en Belgique pour boucler ce transfert. Menés par le directeur sportif Sebastian Kehl, les représentants du club allemand ont intensifié les négociations avec la direction de Genk. Qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine, le Borussia Dortmund a fait du jeune footballeur grec sa priorité absolue et cherche à l'engager.

Questions financières et exigences de Genk

Les négociations sur le montant du transfert entrent dans une phase décisive. Une première offre formulée par le Borussia Dortmund s'élevant à 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus a été rejetée par Genk. Les Belges attendent une offre globale atteignant 40 millions d'euros, bonus compris, pour lâcher leur pépite. Le club allemand, de son côté, n'a pas l'intention de se lancer dans une surenchère excessive.

Le Borussia Dortmund espère devancer ses rivaux et finaliser l'accord le plus rapidement possible. Néanmoins, les Allemands ne sont pas seuls sur le marché, car l'un des géants italiens surveille également la situation de près et reste fermement dans la course.

L'intérêt de l'AC Milan et les obstacles

Comme le rapporte GOAL.com, le club italien de l'AC Milan demeure engagé dans la course à l'achat. La semaine dernière, la direction rossonera a présenté son projet sportif au joueur et à ses représentants. Selon les experts, Konstantinos Karetsas correspond parfaitement au profil recherché par l'entraîneur, et son 19e anniversaire en novembre prochain prouve que son jeune âge ne constitue pas un problème.

Cependant, l'AC Milan accuse pour l'instant un temps de retard sur le Borussia Dortmund. Le club italien a déjà dépensé 100 millions d'euros lors du mercato estival pour les transferts de ses recrues. Par conséquent, les Milanais comptent d'abord sur les ventes de joueurs pour renflouer leurs caisses et renforcer leur secteur offensif.

Le principal candidat pressenti pour quitter le club est Leão. Si l'AC Milan ne parvient pas à mener à bien des ventes de joueurs, il lui sera difficile de trouver les ressources financières nécessaires pour convaincre Genk et le joueur lui-même. C'est pourquoi le club allemand se trouve actuellement dans une position favorable.