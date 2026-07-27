Jamie Gittens : Morgan Rogers mènera Chelsea vers le titre

L'ailier de Chelsea, Jamie Gittens, estime que l'arrivée au club de Morgan Rogers, recrue au tarif record pour le football britannique, sera la principale impulsion pour permettre aux « Blues » de remporter leur premier titre en Premier League depuis 2017. Selon Goal.com, le joueur a exprimé sa ferme conviction que l'ancienne star d'Aston Villa élèvera les standards à Stamford Bridge à un niveau totalement inédit. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Pour rappel, Morgan Rogers a rejoint Chelsea au début de ce mois en provenance d'Aston Villa pour un transfert record en Premier League de 117 millions de livres sterling. Gittens a souligné que ce transfert constitue une véritable déclaration d'intention du club envers ses rivaux, démontrant clairement les ambitions de titre de l'équipe.

De grands projets avant la nouvelle saison

Lors du stage de pré-saison de Chelsea à Sydney, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a partagé ses impressions. Malgré l'intensification de la concurrence au sein de l'effectif, Gittens n'a pas caché sa joie quant à l'arrivée de Rogers et a insisté sur le fait que l'équipe ne vise que les plus hauts objectifs.

“Nous voulons tout gagner – c'est notre objectif principal, à savoir la Premier League, la FA Cup et chaque tournoi auquel nous participons. L'arrivée d'un joueur comme Morgan élève encore plus les exigences vers les championnats. C'est un top-joueur, pas besoin d'en rajouter”, a déclaré Gittens.

L'influence de l'entraîneur et les changements tactiques

L'arrivée de l'entraîneur principal Alonso a également eu un impact majeur sur l'évolution de l'atmosphère au sein du club. Gittens a indiqué qu'il ressentait l'influence positive des connaissances tactiques du technicien espagnol sur l'équipe. Il se rappelle bien, lorsqu'il jouait pour le Borussia Dortmund, avoir affronté l'équipe invaincue du Bayer Leverkusen d'Alonso, et à quel point ce match avait été difficile.

“C'était très dur de jouer contre cette équipe en raison de son système de jeu, notamment sa ligne de trois défenseurs centraux. C'était une véritable équipe avec des joueurs forts comme Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Piero Hincapié et Granit Xhaka”, se rappelle l'ailier.

Selon Gittens, le fait qu'Alonso, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, entraîne l'équipe et s'entretiendra individuellement avec les joueurs pour leur montrer leurs faiblesses est une opportunité en or. L'entraîneur lui répète constamment de garder un esprit positif, de continuer à créer des occasions et de se surpasser au maximum.