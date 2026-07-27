Snapchat permet aux utilisateurs de partager leurs morceaux de musique en temps réel

L'application Snapchat a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager la musique qu'ils écoutent en temps réel. Selon TechCrunch, cette option appelée „Now Playing“ a été lancée sur Snap Map, ouvrant la voie pour découvrir les goûts musicaux de ses amis et partager ses propres morceaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Harmonie entre musique et carte

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs devront connecter leur compte de service de streaming, notamment Spotify dans un premier temps, à l'application. Ensuite, il sera possible de voir quelles chansons écoutent les amis sur Snap Map. Cela ajoute une nouvelle couche émotionnelle à la communication quotidienne.

L'intégration ne se limite pas à la carte. Elle a également été appliquée à Spotlight, la section de vidéos courtes de type TikTok de Snapchat. Désormais, il est possible d'enregistrer n'importe quelle chanson trouvée dans les vidéos Spotlight directement sur Spotify ou d'accéder à la page du morceau pour l'ajouter à sa propre bibliothèque.

Confidentialité et options de contrôle

Snapchat a accordé une attention particulière à la confidentialité des utilisateurs en proposant divers paramètres. Notamment :

Vous choisissez qui peut voir votre activité d'écoute.

Le système n'affiche pas la dernière chanson écoutée ni l'historique d'écoute complet.

Si l'utilisateur n'ouvre pas l'application Snapchat pendant les dernières 24 heures, le partage de musique est automatiquement mis en pause.

Il est possible de mettre la connexion en pause volontairement pour trois heures, 24 heures ou une durée indéfinie.

Cette approche garantit la sécurité des données personnelles tout en donnant à l'utilisateur un contrôle total sur son activité.

Réseaux sociaux et musique

Aujourd'hui, les principaux réseaux sociaux développent activement des fonctionnalités de découverte musicale et de partage de contenu. Par exemple, sur TikTok, les utilisateurs peuvent partager des chansons provenant de services de streaming et enregistrer les morceaux qu'ils aiment. Instagram a introduit une fonction pour afficher ce que l'on écoute via les statuts Notes dans la section de messagerie privée. Même Spotify a lancé des outils permettant de partager de la musique en temps réel avec des amis.

Selon Manny Adler, responsable de la division musique de Snapchat, la musique est l'un des moyens les plus personnels pour s'exprimer. Selon lui, cette fonctionnalité sert à rapprocher les amis et à découvrir de nouvelles mélodies sur Snap Map.

Évolution de Snap Map

Lancée en 2017, Snap Map était initialement conçue uniquement pour voir la position des amis et regarder des Snaps publics dans le monde entier. Au fil du temps, la carte s'est enrichie de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que des points d'intérêt locaux, des activités et désormais la découverte musicale. Aujourd'hui, cette carte, dont l'audience mensuelle dépasse les 450 millions, est devenue une partie essentielle de l'écosystème Snapchat.

Selon l'entreprise, la nouvelle fonctionnalité musicale est déployée progressivement pour les utilisateurs de toutes les régions où les services Spotify et Snapchat sont disponibles, et son lancement au Canada est attendu prochainement.