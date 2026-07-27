Snapchat permet aux utilisateurs de partager leurs morceaux de musique en temps réel

·31·Technologie
Snapchat permet aux utilisateurs de partager leurs morceaux de musique en temps réel

L'application Snapchat a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager la musique qu'ils écoutent en temps réel. Selon TechCrunch, cette option appelée „Now Playing“ a été lancée sur Snap Map, ouvrant la voie pour découvrir les goûts musicaux de ses amis et partager ses propres morceaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Harmonie entre musique et carte

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs devront connecter leur compte de service de streaming, notamment Spotify dans un premier temps, à l'application. Ensuite, il sera possible de voir quelles chansons écoutent les amis sur Snap Map. Cela ajoute une nouvelle couche émotionnelle à la communication quotidienne.

L'intégration ne se limite pas à la carte. Elle a également été appliquée à Spotlight, la section de vidéos courtes de type TikTok de Snapchat. Désormais, il est possible d'enregistrer n'importe quelle chanson trouvée dans les vidéos Spotlight directement sur Spotify ou d'accéder à la page du morceau pour l'ajouter à sa propre bibliothèque.

Confidentialité et options de contrôle

Snapchat a accordé une attention particulière à la confidentialité des utilisateurs en proposant divers paramètres. Notamment :

  • Vous choisissez qui peut voir votre activité d'écoute.
  • Le système n'affiche pas la dernière chanson écoutée ni l'historique d'écoute complet.
  • Si l'utilisateur n'ouvre pas l'application Snapchat pendant les dernières 24 heures, le partage de musique est automatiquement mis en pause.
  • Il est possible de mettre la connexion en pause volontairement pour trois heures, 24 heures ou une durée indéfinie.
Cette approche garantit la sécurité des données personnelles tout en donnant à l'utilisateur un contrôle total sur son activité.

Réseaux sociaux et musique

Aujourd'hui, les principaux réseaux sociaux développent activement des fonctionnalités de découverte musicale et de partage de contenu. Par exemple, sur TikTok, les utilisateurs peuvent partager des chansons provenant de services de streaming et enregistrer les morceaux qu'ils aiment. Instagram a introduit une fonction pour afficher ce que l'on écoute via les statuts Notes dans la section de messagerie privée. Même Spotify a lancé des outils permettant de partager de la musique en temps réel avec des amis.

Selon Manny Adler, responsable de la division musique de Snapchat, la musique est l'un des moyens les plus personnels pour s'exprimer. Selon lui, cette fonctionnalité sert à rapprocher les amis et à découvrir de nouvelles mélodies sur Snap Map.

Évolution de Snap Map

Lancée en 2017, Snap Map était initialement conçue uniquement pour voir la position des amis et regarder des Snaps publics dans le monde entier. Au fil du temps, la carte s'est enrichie de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que des points d'intérêt locaux, des activités et désormais la découverte musicale. Aujourd'hui, cette carte, dont l'audience mensuelle dépasse les 450 millions, est devenue une partie essentielle de l'écosystème Snapchat.

Selon l'entreprise, la nouvelle fonctionnalité musicale est déployée progressivement pour les utilisateurs de toutes les régions où les services Spotify et Snapchat sont disponibles, et son lancement au Canada est attendu prochainement.

SnapchatMusiqueSpotifyTechnologiesRéseaux sociaux
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Intelligence artificielle exécutée sur un microcontrôleur à seulement 10 dollarsIntelligence artificielle exécutée sur un microcontrôleur à seulement 10 dollarsAujourd'hui, 19:58Poco présente le Poco M8 Power, un nouveau smartphone doté d'une autonomie de trois joursPoco présente le Poco M8 Power, un nouveau smartphone doté d'une autonomie de trois joursAujourd'hui, 19:25Enigma lève 70 millions de dollars pour simplifier le contrôle des robotsEnigma lève 70 millions de dollars pour simplifier le contrôle des robotsAujourd'hui, 18:27Intelligence artificielle et design classique : présentation du Nokia 250 4G SmartIntelligence artificielle et design classique : présentation du Nokia 250 4G SmartAujourd'hui, 18:26Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 augmentent déjà avant leur lancement officielLes cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 augmentent déjà avant leur lancement officielAujourd'hui, 17:57Samsung pourrait utiliser des puces mémoire chinoises dans ses smartphones Galaxy ASamsung pourrait utiliser des puces mémoire chinoises dans ses smartphones Galaxy AAujourd'hui, 17:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design