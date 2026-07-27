Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 augmentent déjà avant leur lancement officiel

La nouvelle génération de cartes graphiques GeForce RTX 50 de NVIDIA a connu une forte hausse de prix sur le marché, avant même l'augmentation officielle des tarifs. Comme le rapporte ixbt.com, les prix de gros de ces produits technologiques ont déjà commencé à grimper, une situation qui devrait finir par impacter les acheteurs ordinaires et l'ensemble du marché. C'est ce qu'indique Ixbt.com, rapporte .

Selon des sources industrielles, NVIDIA avait déjà prévenu ses partenaires d'une révision imminente des prix. Cependant, les conditions finales et les chiffres précis pour chaque modèle individuel devaient être annoncés ultérieurement. Malgré cela, la situation sur le marché a commencé à évoluer plus rapidement que prévu.

Pénurie et réduction des livraisons sur le marché

La principale raison de cette hausse précoce des prix est la réduction des volumes de livraison par les principaux fabricants de cartes graphiques. Les entreprises préfèrent retenir leurs stocks, ce qui a immédiatement provoqué une pénurie notable sur le marché.

Un saut de prix particulièrement marqué a été observé sur les modèles des segments moyen et haut de gamme. En particulier, la GeForce RTX 5070 fait partie des appareils qui ont le plus augmenté, son coût de gros ayant bondi d'un coup de 800 yuans pour atteindre environ 5600–5750 yuans.

Changements de prix pour certains modèles

Plusieurs autres modèles ont également subi des variations de prix significatives. Notamment, les versions de la GeForce RTX 5060 Ti, qui attirent l'attention par leurs caractéristiques techniques, ont augmenté de manière variable :

GeForce RTX 5060 Ti (avec 16 GB de RAM) — augmentation de 600 yuans, atteignant 4400–4550 yuans ;

GeForce RTX 5060 Ti (version 8 GB) — hausse de 400 yuans, pour s'établir à 3200–3400 yuans ;

La version de base GeForce RTX 5060 — augmentation de 300 yuans, proposée actuellement entre 2650 et 2750 yuans.

Selon les experts, la pénurie actuelle et cette hausse des prix de gros entraîneront inévitablement une nouvelle augmentation des prix des appareils dans le commerce de détail dans un avenir proche. Si NVIDIA confirme officiellement les nouveaux tarifs en août, le coût des appareils pour les consommateurs finaux pourrait grimper encore plus.

Rappelons qu'auparavant, des variations de prix avaient déjà été observées parmi les acteurs du marché technologique, avec des rapports indiquant qu'en quelques jours, les accélérateurs de NVIDIA, ainsi que ceux d'AMD et d'Intel, avaient augmenté de 10 à 30 pour cent.