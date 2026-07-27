Chelsea envisage le transfert de Danny Welbeck

Le club londonien de Chelsea envisage sérieusement la piste de l'attaquant de Brighton, Danny Welbeck, afin d'apporter de l'expérience à sa ligne d'attaque. Selon les informations rapportées par The Athletic, l'idée de recruter ce joueur expérimenté est une initiative personnelle de l'entraîneur principal Xabi Alonso. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ayant longtemps misé sur de jeunes joueurs prometteurs lors des dernières saisons, la direction de Chelsea a décidé d'apporter un changement dans sa politique de transferts. Le technicien espagnol nouvellement nommé ressent le besoin d'avoir, aux côtés des jeunes, des joueurs capables de jouer un rôle de leader dans le vestiaire et possédant une grande expérience en Premier League.

Actuellement âgé de 35 ans, l'international anglais est entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel avec Brighton. Bien que les Seagulls ne souhaitent pas lâcher leur joueur clé, la possibilité pour l'attaquant de rejoindre un dernier grand club dans sa carrière pourrait jouer un rôle décisif lors des négociations.

Régularité et hauts faits

L'intérêt pour Welbeck n'est pas qu'un simple souhait temporaire. L'attaquant expérimenté a réalisé la saison la plus prolifique de sa longue carrière de footballeur. Lors de la dernière saison avec Brighton, il a disputé 37 des 38 matches de Premier League et a réussi à faire trembler les filets adverses à 13 reprises.

Xabi Alonso estime que c'est précisément ce type de régularité et de fiabilité qui manque à l'attaque actuelle de Stamford Bridge. La direction des Blues est désormais prête à intégrer, en plus de ses projets à long terme, des joueurs dotés d'une expérience en Premier League capables de donner des résultats immédiats.

Autres changements dans l'effectif

Selon The Athletic, Chelsea ne se limiterait pas à Welbeck. Les Londoniens ont également ciblé des joueurs expérimentés tels que Granit Xhaka et John Stones dans le but d'apporter immédiatement de la maturité à l'effectif.

Il est également indiqué que Welbeck n'intéresse pas seulement Chelsea, mais aussi d'autres cadors européens. En particulier, Manchester United avait étudié l'option de ramener son ancien formateur à Old Trafford lors du mercato estival précédent.

Le transfert de Welbeck devrait également avoir un impact sur l'avenir de plusieurs attaquants de l'effectif de Chelsea. Le club est prêt à écouter les offres concernant Liam Delap et Emmanuel Emegha, tandis que le jeune joueur Marc Guiu pourrait quitter le club en prêt ou de manière définitive afin d'engranger du temps de jeu.