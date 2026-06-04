Arthur Hayes vend des tokens HYPE et NEAR dans le contexte des introductions en bourse de l'IA

Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, a annoncé s'être désengagé de ses positions en tokens Hyperliquid (HYPE) et Near Protocol (NEAR). Hayes, qui avait auparavant prédit des objectifs de prix élevés pour ces actifs, a déclaré avoir complètement changé de stratégie. Cointelegraph.com rapporte .

Hayes a attribué cette décision à la hausse des prix de l'énergie due aux conflits au Moyen-Orient, à trois grandes « introductions en bourse liées à l'IA » attendues d'ici le troisième trimestre 2026, et aux spéculations selon lesquelles le président américain Donald Trump mènerait une politique anti-IA pour remporter les élections de mi-mandat. Dans un message sur le réseau social X, il a écrit que les sommets du marché se produiraient d'ici septembre et qu'il était temps de réaliser les profits.

Selon les données d'Onchain Lens, Hayes a vendu environ 247 334 tokens HYPE d'une valeur d'environ 18 millions de dollars. Ces ventes ont eu lieu peu après un pari caritatif de 100 000 dollars entre Hayes et Kyle Samani, fondateur de Multicoin Capital. Auparavant, Hayes avait prédit que le prix du HYPE atteindrait 150 dollars d'ici août et que le NEAR multiplierait sa valeur par 20 d'ici 2027.

Actuellement, les investisseurs surveillent de près les processus d'introduction en bourse attendus d'OpenAI, le créateur de ChatGPT, d'Anthropic et de SpaceX d'Elon Musk. Alors que SpaceX a déjà déposé une demande confidentielle, Anthropic a fait appel à des banques telles que Morgan Stanley et Goldman Sachs pour une cotation en bourse en octobre.

Au cours des dernières 24 heures, le prix du HYPE a baissé de 8,4 % pour s'établir à 65 dollars, tandis que le NEAR a chuté de 17,4 % à 2,34 dollars. Les acteurs du marché analysent l'impact de ces ventes massives et des prochaines introductions en bourse technologiques sur la liquidité du marché des cryptomonnaies.