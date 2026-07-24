«Tueur d'iPhone» : Samsung dévoile trois nouveaux flagships redoutables

Une véritable explosion technologique a secoué le marché mondial des smartphones. Le géant Samsung a porté un coup dur à son principal concurrent, Apple, en présentant simultanément trois nouveaux appareils pliables de nouvelle génération. Qualifiés par les experts internationaux de « tueurs d'iPhone pliables », les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 ont été officiellement dévoilés. Qu'est-ce qui rend ces gadgets si impressionnants et quelles sont les capacités mystérieuses de la version Ultra ?

Zamin.uz a rassemblé pour vous les détails les plus fascinants et révolutionnaires de cette journée.

1. Galaxy Z Fold 8 : Finesse accrue et puissance redoutable

Le nouveau Galaxy Z Fold 8 offre un équilibre parfait entre ergonomie et haute performance. Cette fois, les ingénieurs ont réussi à réduire considérablement l'épaisseur de l'appareil.

Écran géant : L'écran interne principal a été agrandi jusqu'à 8 pouces, transformant radicalement l'expérience de visionnage de films et le multitâche.

Cœur interne : Le smartphone est équipé du tout dernier Snapdragon 8 Elite. processeur.

Système de refroidissement : Un mécanisme de refroidissement par chambre à vapeur amélioré a été intégré pour éviter la surchauffe lors de jeux intensifs ou de tâches graphiques complexes.

Prix de base : À partir de 1 899 $.

2. Premier flagship « Ultra » : un monstre de 200 MP

Pour la première fois dans la gamme Fold, Samsung présente un flagship portant le suffixe Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ce modèle est spécialement conçu pour les créateurs de contenu professionnels et les professionnels.

Avancée technologique : L'appareil est doté d'un capteur principal de 200 MP, devenant le recordman mondial absolu parmi les smartphones pliables en termes de photographie nocturne et de détails.

Le flagship conserve également S Pen la prise en charge du stylet et intègre des algorithmes d'intelligence artificielle avancés (Galaxy AI). C'est un assistant inégalé pour l'édition de texte, le traitement audio et la retouche photo/vidéo professionnelle. Le prix de ce gadget ultra-premium commence à 2 099 $ .

Comparatif des nouveaux modèles Samsung

Nom du modèle Avantage principal Processeur et AI Prix de départ Galaxy Z Fold 8 Boîtier fin, écran large de 8 pouces Snapdragon 8 Elite 1 899 $ Galaxy Z Fold 8 Ultra Appareil photo 200 MP, S Pen et Galaxy AI Snapdragon 8 Elite + AI 2 099 $ Galaxy Z Flip 8 Batterie optimisée, selfies via l'écran externe Chipset économe 1 199 $

3. Galaxy Z Flip 8 : Le rêve des fans devient réalité

Le modèle Galaxy Z Flip 8 au format compact a été repensé en tenant compte des demandes les plus fréquentes des utilisateurs.

La capacité de la batterie a été considérablement augmentée. Les algorithmes pour prendre des selfies et des vidéos de haute qualité via l'écran externe en mode plié ont été radicalement améliorés. Le prix de ce gadget compact est fixé à 1 199 $ .

Selon des sources influentes comme The Verge, Bloomberg et GSMArena, ce mouvement de Samsung est une frappe stratégique visant à dominer le marché avant qu'Apple ne présente son iPhone pliable attendu.

Cette innovation technologique intéresse-t-elle vos amis ?

Samsung devance largement ses concurrents dans la course technologique.

Partagez immédiatement ces informations utiles et rapides avec vos amis passionnés de technologie et de smartphones sur votre chat Telegram !

Selon vous, le nouveau flagship Ultra de 200 MP de Samsung pourra-t-il surpasser le futur iPhone pliable d'Apple ? Laissez vos avis dans les commentaires !