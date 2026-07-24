Le Japon conserve Moriyasu : son successeur est déjà connu

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Le Japon conserve Moriyasu : son successeur est déjà connu

La Fédération japonaise de football (JFA) a décidé de poursuivre sa collaboration avec le sélectionneur de l'équipe nationale, Hajime Moriyasu. Le technicien dirigera l'équipe jusqu'à la fin de la Coupe d'Asie, qui se déroulera début 2027.

Parallèlement, la JFA a déjà désigné le successeur de Moriyasu. Le changement d'entraîneur à la tête de l'équipe nationale se fera de manière progressive.

Moriyasu restera en poste jusqu'à la Coupe d'Asie

Selon les informations officielles de la Fédération japonaise de football, Hajime Moriyasu restera au poste de sélectionneur jusqu'à la conclusion de la Coupe d'Asie, prévue en janvier-février 2027.

Ainsi, le technicien dirigera l'équipe nationale du Japon lors de la prochaine compétition continentale majeure.

Cette décision de la fédération montre une volonté de préparer la prochaine échéance avec l'entraîneur actuel, sans opérer de changements radicaux au sein de l'équipe.

Qui dirigera l'équipe après Moriyasu ?

Après la Coupe d'Asie, le poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Japon sera confié à Go Oiwa.

Il dirige actuellement l'équipe nationale des moins de 21 ans. Selon le plan de la JFA, Oiwa occupera les deux fonctions simultanément pendant une certaine période.

Entraîneur

Poste

Période prévue

Hajime Moriyasu

Sélectionneur de l'équipe nationale du Japon

Jusqu'à la fin de la Coupe d'Asie 2027

Go Oiwa

Entraîneur du Japon U21 puis de l'équipe nationale

Après la Coupe d'Asie

Cette décision permet une transition en douceur du technicien travaillant avec les jeunes vers l'équipe première.

Quel a été le résultat lors de la Coupe du Monde ?

Le Japon a participé au groupe F lors de la dernière Coupe du Monde, récoltant 5 points à l'issue des rencontres.

L'équipe a terminé deuxième de son groupe et s'est qualifiée pour les phases à élimination directe. Cependant, elle s'est inclinée 1-2 face au Brésil en 16es de finale.

Malgré ce résultat, la fédération de football a décidé d'offrir à Moriyasu une nouvelle opportunité de diriger l'équipe lors d'un tournoi majeur.

Le changement d'entraîneur au Japon a été planifié à l'avance

Dans de nombreuses sélections, le remplacement des entraîneurs se fait dans l'urgence après les résultats. Le Japon a choisi une approche systématique en désignant son futur sélectionneur à l'avance.

Désormais, l'objectif principal de Moriyasu est d'obtenir un résultat probant lors de la Coupe d'Asie. Go Oiwa, tout en se préparant à reprendre l'équipe nationale, poursuivra son travail avec les U21.

Selon vous, le Japon a-t-il pris la bonne décision en conservant Moriyasu jusqu'à la Coupe d'Asie ? Donnez votre avis en commentaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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