Arsenal prépare une offre officielle de 70 millions de livres pour Bruno Guimaraes

Le club londonien d'Arsenal est sur le point de conclure l'un des plus gros transferts du mercato estival. Les « Gunners » préparent une offre officielle de 70 millions de livres sterling pour s'attacher les services du milieu de terrain et capitaine de Newcastle United, Bruno Guimaraes. C'est ce que rapporte le journal The Sun. Ceci selon Goal.com rapporte que.

Mikel Arteta considère le renforcement du milieu de terrain comme sa priorité absolue. Le joueur brésilien a été identifié comme le candidat idéal pour ce poste. Bien que la direction de Newcastle ait souligné à plusieurs reprises qu'elle ne vendrait pas son leader, le club londonien a l'intention de tester leur détermination. Selon les informations, les négociations initiales avaient commencé autour de 60 millions de livres, mais Arsenal a désormais considérablement augmenté ce montant.

Le souhait du joueur et l'état des négociations

L'un des facteurs les plus importants dans la réalisation de ce transfert devrait être la décision personnelle de Bruno Guimaraes. Selon Goal.com, le membre de l'équipe nationale du Brésil a déjà fait part à la direction de Newcastle de son désir de déménager à l'Emirates Stadium. Une fois la position du joueur clarifiée, les négociations entre les parties devraient s'accélérer cette semaine.

Pour Arsenal, ce transfert est non seulement l'occasion de renforcer l'effectif, mais aussi de démontrer ses ambitions face à ses rivaux de Premier League. Bruno Guimaraes s'est imposé comme l'un des joueurs les plus constants et créatifs des « Magpies » lors des dernières saisons. Sa vision du jeu et sa maîtrise du ballon correspondent parfaitement au style de jeu d'Arteta.

Les autres plans de transfert d'Arsenal

Les Londoniens sont restés relativement calmes sur le marché des transferts jusqu'à présent, mais plusieurs accords importants ont déjà été conclus. Notamment, le club a acheté l'ailier du Club Bruges, Christos Tzolis, pour 34 millions de livres. De même, le transfert de Piero Hincapie, prêté par le Bayer Leverkusen, a été rendu permanent pour le même montant. Le gardien Illan Meslier a rejoint l'équipe en tant qu'agent libre.

Néanmoins, l'équipe n'est pas exempte de problèmes d'effectif. William Saliba étant absent pour plusieurs mois en raison d'une blessure au dos, le club recherche de nouveaux candidats pour la ligne défensive. Ezri Konsa et John Stones, en tant qu'agent libre, sont dans le viseur d'Arsenal. Les options Julian Alvarez et Bradley Barcola sont également à l'étude pour l'attaque, mais la concurrence est très forte.

Si le transfert de Bruno Guimaraes aboutit, ce sera l'achat le plus cher et le plus retentissant d'Arsenal cet été. Newcastle devrait se battre jusqu'au bout pour conserver son capitaine, mais les règles du fair-play financier et le désir de départ du joueur pourraient faire pencher la situation en faveur du club londonien.