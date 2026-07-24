Un bébé marmotte tentant de séparer ses parents qui se disputent fait fondre les internautes !

Une vidéo amusante montrant une famille de marmottes est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit deux marmottes adultes se disputer, tandis que leur petit tente de les séparer.

Le bébé marmotte s'est glissé entre elles pour essayer de mettre fin à la dispute. Il est passé d'un côté à l'autre, essayant d'éloigner les adultes l'un de l'autre. Cette scène a été filmée par hasard.

La vidéo a rapidement attiré l'attention des internautes. Dans les commentaires, beaucoup ont réagi avec tendresse, écrivant : « Les animaux sont aussi intelligents » ou « Quelle scène adorable ».

Ce court extrait montre que les relations entre animaux peuvent rappeler des situations familières aux humains. L'intervention du petit dans la dispute de ses parents est devenue la partie la plus commentée de la vidéo.