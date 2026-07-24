Des « entrepreneurs » arrêtés en Chine pour avoir volé de la RAM dans des ordinateurs d'hôtel

·42·Technologie
Des « entrepreneurs » arrêtés en Chine pour avoir volé de la RAM dans des ordinateurs d'hôtel

Les autorités chinoises ont mis fin aux activités d'un groupe criminel spécialisé dans le vol de composants d'ordinateurs haute performance dans des hôtels. Deux individus s'enregistraient comme clients, démontaient secrètement les modules de mémoire vive (RAM) à l'intérieur des unités centrales et les revendaient sur le marché secondaire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'affaire a débuté en mai de cette année, lorsqu'un des suspects a séjourné dans une chambre d'hôtel équipée d'ordinateurs spécialisés. Il a démonté le matériel et volé les modules de RAM. Par la suite, pour étendre ce « business », il a trouvé un complice.

Schéma de vol et dommages matériels

Selon le média ixbt.com, le duo a « visité » plusieurs hôtels au cours de la deuxième quinzaine de mai, soit en seulement 15 jours, parvenant à voler un total de 16 modules de RAM. Ils ciblaient principalement les hôtels équipés d'ordinateurs de gaming, car les modules de RAM de ces appareils sont très prisés sur le marché.

Les composants volés étaient immédiatement revendus sur le marché secondaire. Il est rapporté que ces « entrepreneurs » ont généré environ 2 000 USD grâce à leurs activités illégales. Cependant, leurs plans ont été rapidement déjoués.

Une fois les modules de RAM, composants essentiels des ordinateurs, volés, les appareils ne démarraient naturellement plus. Lors de la vérification des pannes techniques, les administrateurs des hôtels ont découvert que l'intérieur des unités centrales était vide et ont immédiatement contacté la police.

Découverte du crime

Grâce à une enquête rapide, la police a réussi à arrêter deux individus nommés Li et Chen. Une procédure pénale a été ouverte à leur encontre. Cet incident souligne une fois de plus la nécessité pour les propriétaires d'hôtels de sécuriser leur matériel, notamment en équipant les unités centrales de verrous ou de scellés spéciaux.

Le nombre de clubs de jeux vidéo et d'hôtels équipés de matériel informatique augmente également en Ouzbékistan ces dernières années. Cet incident en Chine devrait inciter les entrepreneurs à accorder une attention plus sérieuse à la sécurité de leurs équipements coûteux. En effet, des composants compacts comme la RAM sont faciles à dérober discrètement, mais leur perte paralyse l'ensemble du système.

TechnologieVolRAMChineOrdinateur
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6Aujourd'hui, 06:50Snapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueSnapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueAujourd'hui, 05:51AMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAujourd'hui, 05:27OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?Aujourd'hui, 05:24Incident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreIncident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreAujourd'hui, 04:51Un nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsUn nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsAujourd'hui, 04:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design