Des « entrepreneurs » arrêtés en Chine pour avoir volé de la RAM dans des ordinateurs d'hôtel

Les autorités chinoises ont mis fin aux activités d'un groupe criminel spécialisé dans le vol de composants d'ordinateurs haute performance dans des hôtels. Deux individus s'enregistraient comme clients, démontaient secrètement les modules de mémoire vive (RAM) à l'intérieur des unités centrales et les revendaient sur le marché secondaire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'affaire a débuté en mai de cette année, lorsqu'un des suspects a séjourné dans une chambre d'hôtel équipée d'ordinateurs spécialisés. Il a démonté le matériel et volé les modules de RAM. Par la suite, pour étendre ce « business », il a trouvé un complice.

Schéma de vol et dommages matériels

Selon le média ixbt.com, le duo a « visité » plusieurs hôtels au cours de la deuxième quinzaine de mai, soit en seulement 15 jours, parvenant à voler un total de 16 modules de RAM. Ils ciblaient principalement les hôtels équipés d'ordinateurs de gaming, car les modules de RAM de ces appareils sont très prisés sur le marché.

Les composants volés étaient immédiatement revendus sur le marché secondaire. Il est rapporté que ces « entrepreneurs » ont généré environ 2 000 USD grâce à leurs activités illégales. Cependant, leurs plans ont été rapidement déjoués.

Une fois les modules de RAM, composants essentiels des ordinateurs, volés, les appareils ne démarraient naturellement plus. Lors de la vérification des pannes techniques, les administrateurs des hôtels ont découvert que l'intérieur des unités centrales était vide et ont immédiatement contacté la police.

Découverte du crime

Grâce à une enquête rapide, la police a réussi à arrêter deux individus nommés Li et Chen. Une procédure pénale a été ouverte à leur encontre. Cet incident souligne une fois de plus la nécessité pour les propriétaires d'hôtels de sécuriser leur matériel, notamment en équipant les unités centrales de verrous ou de scellés spéciaux.

Le nombre de clubs de jeux vidéo et d'hôtels équipés de matériel informatique augmente également en Ouzbékistan ces dernières années. Cet incident en Chine devrait inciter les entrepreneurs à accorder une attention plus sérieuse à la sécurité de leurs équipements coûteux. En effet, des composants compacts comme la RAM sont faciles à dérober discrètement, mais leur perte paralyse l'ensemble du système.