L'abandon des équipements Huawei coûtera des dizaines de milliards d'euros à l'Europe

·43·Technologie
L'abandon des équipements Huawei coûtera des dizaines de milliards d'euros à l'Europe

Le processus d'abandon des équipements de Huawei et d'autres géants technologiques chinois pour le déploiement des réseaux 5G dans les pays de l'Union européenne devrait s'avérer beaucoup plus coûteux que prévu. Selon les données du centre d'analyse GSMA, la mise en œuvre de cette décision stratégique pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour l'économie de la région allant de 30 à 40 milliards d'euros. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Initialement, la Commission européenne avait estimé ces travaux de modernisation à environ 10–13 milliards d'euros. Cependant, les nouveaux calculs montrent que les coûts réels pourraient être près de trois fois supérieurs aux prévisions initiales. Cette situation devrait peser lourdement non seulement sur les opérateurs de télécommunications, mais aussi sur le portefeuille des consommateurs.

Principaux postes de dépenses

La plus grande partie des dépenses, soit entre 16 et 22 milliards d'euros, sera consacrée au remplacement des stations de base et des équipements réseau des opérateurs mobiles. Ce processus nécessite une refonte complète de l'infrastructure actuelle, car les technologies Huawei constituent la base du réseau dans de nombreux pays européens.

En outre, 9 à 12 milliards d'euros supplémentaires seront nécessaires pour mettre à niveau l'infrastructure de transport entre les nœuds du réseau. Le remplacement des équipements de connexion haut débit fixe autorisés pourrait nécessiter des investissements supplémentaires de 5 milliards d'euros. Selon la publication ixbt.com, Huawei contrôle actuellement au moins un quart du marché des équipements de réseau mobile de l'Union européenne.

Réduction de la concurrence et hausse des prix

Le retrait des fournisseurs chinois du marché pourrait renforcer la position de marques européennes comme Ericsson et Nokia. Cependant, la limitation artificielle de la concurrence entraînera, selon les lois du marché, une hausse des prix. Les analystes de la GSMA s'inquiètent de la formation d'un environnement monopolistique sur le marché.

Selon les experts, les conséquences suivantes pourraient être observées à la suite de ces changements :

  • Une augmentation des prix des services de communication mobile jusqu'à 24 % en moyenne ;
  • Une hausse des prix des services Internet fixe d'environ 19 % ;
  • Un ralentissement du rythme de déploiement des nouvelles technologies 5G.
Compte tenu du fait que les équipements Huawei sont également largement utilisés sur le marché ouzbek, cette tendance en Europe ne manquera pas d'affecter les prix et la chaîne d'approvisionnement sur le marché technologique mondial. Pour les opérateurs européens, de tels coûts énormes pourraient également entraîner une réduction des fonds alloués à l'innovation.

En conclusion, ces décisions politiques prises pour des raisons de sécurité placent le secteur européen des télécommunications face à de sérieux défis financiers. Le développement de l'économie numérique dans la région au cours des prochaines années dépendra directement de la manière dont ces coûts seront couverts et de la coopération efficace avec des fournisseurs alternatifs.

Huawei5GEuropeTélécommunicationsGSMA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6AMD annonce une victoire inattendue contre Nvidia avec ses nouveaux processeurs Zen 6Aujourd'hui, 06:50Snapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueSnapdragon 8 Elite 6 testé pour la première fois : Qualcomm révolutionne l'efficacité énergétiqueAujourd'hui, 05:51AMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAMD prépare le nouveau processeur Ryzen 7 9800HX3D : Une révolution pour les ordinateurs portables de jeuAujourd'hui, 05:27OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?OpenAI présente son premier appareil : que vaut le clavier Micro ?Aujourd'hui, 05:24Incident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreIncident lors d'un vol spatial : une fusée chinoise frappée par la foudreAujourd'hui, 04:51Un nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsUn nouveau géant dans le monde de l'intelligence artificielle : Prentis Laboratory lève 100 millions de dollarsAujourd'hui, 04:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design