Le processus d'abandon des équipements de Huawei et d'autres géants technologiques chinois pour le déploiement des réseaux 5G dans les pays de l'Union européenne devrait s'avérer beaucoup plus coûteux que prévu. Selon les données du centre d'analyse GSMA, la mise en œuvre de cette décision stratégique pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour l'économie de la région allant de 30 à 40 milliards d'euros. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Initialement, la Commission européenne avait estimé ces travaux de modernisation à environ 10–13 milliards d'euros. Cependant, les nouveaux calculs montrent que les coûts réels pourraient être près de trois fois supérieurs aux prévisions initiales. Cette situation devrait peser lourdement non seulement sur les opérateurs de télécommunications, mais aussi sur le portefeuille des consommateurs.

Principaux postes de dépenses

La plus grande partie des dépenses, soit entre 16 et 22 milliards d'euros, sera consacrée au remplacement des stations de base et des équipements réseau des opérateurs mobiles. Ce processus nécessite une refonte complète de l'infrastructure actuelle, car les technologies Huawei constituent la base du réseau dans de nombreux pays européens.

En outre, 9 à 12 milliards d'euros supplémentaires seront nécessaires pour mettre à niveau l'infrastructure de transport entre les nœuds du réseau. Le remplacement des équipements de connexion haut débit fixe autorisés pourrait nécessiter des investissements supplémentaires de 5 milliards d'euros. Selon la publication ixbt.com, Huawei contrôle actuellement au moins un quart du marché des équipements de réseau mobile de l'Union européenne.

Réduction de la concurrence et hausse des prix

Le retrait des fournisseurs chinois du marché pourrait renforcer la position de marques européennes comme Ericsson et Nokia. Cependant, la limitation artificielle de la concurrence entraînera, selon les lois du marché, une hausse des prix. Les analystes de la GSMA s'inquiètent de la formation d'un environnement monopolistique sur le marché.

Selon les experts, les conséquences suivantes pourraient être observées à la suite de ces changements :

Une augmentation des prix des services de communication mobile jusqu'à 24 % en moyenne ;

Une hausse des prix des services Internet fixe d'environ 19 % ;

Un ralentissement du rythme de déploiement des nouvelles technologies 5G.

Compte tenu du fait que les équipements Huawei sont également largement utilisés sur le marché ouzbek, cette tendance en Europe ne manquera pas d'affecter les prix et la chaîne d'approvisionnement sur le marché technologique mondial. Pour les opérateurs européens, de tels coûts énormes pourraient également entraîner une réduction des fonds alloués à l'innovation.

En conclusion, ces décisions politiques prises pour des raisons de sécurité placent le secteur européen des télécommunications face à de sérieux défis financiers. Le développement de l'économie numérique dans la région au cours des prochaines années dépendra directement de la manière dont ces coûts seront couverts et de la coopération efficace avec des fournisseurs alternatifs.