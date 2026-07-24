Le Real Madrid passe à l'action pour Rodri : une réunion a eu lieu

Le Real Madrid a fait les premiers pas pour recruter le milieu de terrain de Manchester CityRodri. Selon les rapports, des représentants du club ont rencontré les agents du joueur près de la capitale espagnole.

Le « club royal » a fait de Rodri l'un de ses objectifs de transfert prioritaires. Cependant, aucune négociation directe n'a encore débuté entre le Real Madrid et Manchester City».

Une réunion a eu lieu avec les agents de Rodri

Selon Sky Sport, des représentants du Real Madrid ont discuté avec les agents de Rodri dans un restaurant près de Madrid mardi.

Lors de cette rencontre, les conditions potentielles du transfert et la possibilité d'un retour du joueur en Espagne auraient été évoquées.

Actuellement, le club madrilène travaille d'abord à trouver un accord sur les conditions personnelles avec Rodri et ses représentants.

Le Real Madrid pourrait proposer un contrat jusqu'en 2030

Selon la source, le Real Madrid envisage d'offrir au milieu de terrain de 30 ans un contrat courant jusqu'en 2030.

Il est indiqué que Rodri lui-même serait prêt à retourner en Espagne. Cependant, le contrat actuel du joueur avec Manchester City court jusqu'en 2027.

Le club anglais lui a proposé un nouvel accord il y a quelques semaines, mais les parties n'ont pas encore pris de décision finale concernant la prolongation.

Aucune négociation entre les clubs pour le moment

Le processus de transfert en est à ses débuts.

Le Real Madrid a établi le contact avec les représentants du joueur, mais n'a pas encore soumis d'offre officielle à Manchester City.

Par conséquent, le transfert de Rodri à Madrid n'est pas encore acté. Si les conditions personnelles sont convenues, des négociations sur le montant du transfert pourraient débuter entre les clubs.

Quels ont été les résultats de Rodri la saison dernière ?

Le milieu de terrain espagnol a disputé 21 matchs en Premier League la saison dernière, inscrivant 1 but.

Lors de la Coupe du Monde 2026, il a participé aux 8 matchs de l'équipe nationale d'Espagne et a été nommé meilleur joueur du tournoi.

Indicateur Résultat Matchs en Premier League 21 Buts 1 Contrat avec City Jusqu'en 2027 Nouveau contrat potentiel Jusqu'en 2030

Rodri est devenu la cible principale du Real Madrid

Le club madrilène considère la candidature de Rodri comme prioritaire pour renforcer son milieu de terrain. Son expérience, sa maîtrise du ballon et sa capacité à dicter le rythme du jeu pourraient faire de lui un transfert clé pour le Real.

Cependant, la réalisation de l'opération dépendra de la décision finale du joueur, de la position de Manchester City et du montant potentiel du transfert.

Selon vous, Rodri doit-il quitter Manchester City pour rejoindre le Real Madrid ? Laissez votre avis dans les commentaires.