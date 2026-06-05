Des milliardaires de la crypto financent le parti de Nigel Farage

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Des milliardaires de la crypto financent le parti de Nigel Farage

Le parti Reform UK, dirigé par Nigel Farage, a reçu 7 millions de livres sterling (9,4 millions de dollars US) de dons de deux milliardaires de la crypto cette année. Selon les données publiées jeudi par la Commission électorale, le parti a dépassé toutes les autres forces politiques du pays sur cet indicateur. Cointelegraph.com rapporte .

Plus précisément, Christopher Harborne, qui détient une participation dans l'émetteur du stablecoin Tether, a transféré 4 millions de dollars US au parti, tandis que Ben Delo, cofondateur de la bourse de crypto BitMEX, a contribué à hauteur de 5,4 millions de dollars US. À titre de comparaison, au premier trimestre de l'année, les partis travailliste et conservateur n'ont pu lever chacun qu'environ 5,4 millions de dollars US.

Reform UK se positionne comme un parti soutenant les cryptomonnaies. Il est devenu la première force politique au Royaume-Uni à accepter des dons via Bitcoin (BTC). Farage a proposé de réduire l'impôt sur les plus-values des actifs crypto de 24 % à 10 % et de créer une réserve de Bitcoin à la Banque d'Angleterre.

L'industrie crypto dépense des fonds importants pour influencer les décisions politiques. Aux États-Unis, les crypto-PAC (comités d'action politique) ont également dépensé des millions de dollars pour soutenir leurs candidats avant les élections de mi-mandat de novembre. Bien que Nigel Farage ait fait l'objet d'enquêtes concernant un don personnel de 6,7 millions de dollars US, il souligne que ces fonds ont été fournis pour des frais de sécurité avant qu'il ne devienne membre du Parlement.

Les chiffres de collecte de fonds de Reform UK au premier trimestre ont augmenté de six fois par rapport à la même période l'année dernière. Dans l'ensemble, le financement total de tous les partis politiques au Royaume-Uni a affiché une hausse de plus du double par rapport à l'année précédente.

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Laylo
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