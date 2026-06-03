Début des prières à Taïwan pour les billets de BTS

Les fans de BTS à Taïwan recourent à des méthodes inhabituelles pour obtenir des billets pour le concert de leur groupe préféré. Face à une demande extrêmement élevée, de nombreux fans se tournent vers des pratiques spirituelles et religieuses au-delà des moyens traditionnels.

Plus précisément, ils visitent un temple à Taipei pour demander l'aide de Yue Lao, le dieu taoïste de l'amour et du destin. Les fans apportent des offrandes violettes, couleur emblématique de BTS, ainsi que des produits dérivés, des plans de sièges du stade et des vœux écrits.

Selon une croyance ancienne, Yue Lao relie les destins humains par un légendaire « fil rouge du destin ». Ainsi, les fans prient dans l'espoir d'être « connectés » aux billets du concert de BTS prévu en novembre à Kaohsiung.

Cette situation suscite de vifs débats sur les réseaux sociaux ; certains y voient une foi sincère, tandis que d'autres la considèrent comme une illustration amusante de l'intensité de la lutte pour les billets.