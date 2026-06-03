Début des prières à Taïwan pour les billets de BTS

·127·Monde
Début des prières à Taïwan pour les billets de BTS

Les fans de BTS à Taïwan recourent à des méthodes inhabituelles pour obtenir des billets pour le concert de leur groupe préféré. Face à une demande extrêmement élevée, de nombreux fans se tournent vers des pratiques spirituelles et religieuses au-delà des moyens traditionnels.

Plus précisément, ils visitent un temple à Taipei pour demander l'aide de Yue Lao, le dieu taoïste de l'amour et du destin. Les fans apportent des offrandes violettes, couleur emblématique de BTS, ainsi que des produits dérivés, des plans de sièges du stade et des vœux écrits.

Selon une croyance ancienne, Yue Lao relie les destins humains par un légendaire « fil rouge du destin ». Ainsi, les fans prient dans l'espoir d'être « connectés » aux billets du concert de BTS prévu en novembre à Kaohsiung.

Cette situation suscite de vifs débats sur les réseaux sociaux ; certains y voient une foi sincère, tandis que d'autres la considèrent comme une illustration amusante de l'intensité de la lutte pour les billets.

Un groupe de personnes debout autour d'une table remplie de diverses nourritures et fleurs.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Eminem a-t-il prononcé 99 mots en 16 secondes ? La vérité révéléeAujourd'hui, 11:21Tensions au Moyen-Orient : Les États-Unis et l'Iran échangent des frappesAujourd'hui, 10:52Attaque d'ours au Japon : 4 blessésAujourd'hui, 10:34Porte de l'Enfer : Le feu qui brûle depuis plus de 70 ansAujourd'hui, 10:06Cargaison de 45 millions de dollars trouvée dans un tunnel de 265 mètresAujourd'hui, 09:48Un test à 180 mètres ébranle le funambuleAujourd'hui, 09:47
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Le Livre Guinness mis à jour ! Neuf bébés nés en une seule fois
Shavkat Mirziyoyev exprime ses condoléances suite à la tragédie en Chine
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Une femme donne naissance à des quintuplés après 12 ans d'attente
Des années de chaleur record attendent le monde
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine