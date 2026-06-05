Xi Jinping devrait effectuer une visite d'État en Corée du Nord après une pause de sept ans

Le président chinois Xi Jinping devrait effectuer une visite d'État en Corée du Nord la semaine prochaine. Lors de ce voyage, il rencontrera le dirigeant du pays, Kim Jong Un.

La visite est prévue les 8 et 9 juin. Xi Jinping se rendra en Corée du Nord à l'invitation de Kim Jong Un.

Ce sera la première visite du dirigeant chinois en Corée du Nord depuis 2019. Ce voyage est également considéré comme sa première visite à l'étranger en 2026.

Selon les médias, Xi Jinping a accueilli 17 dirigeants mondiaux à Pékin cette année. Il se prépare désormais pour un voyage à Pyongyang, qui revêt une importance majeure pour la politique régionale.