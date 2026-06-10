Découverte souterraine : une bague qui garde les secrets des siècles

Une bague en diamant rare du XVIe siècle, découverte par un prospecteur amateur, devrait susciter un grand intérêt lors d'une vente aux enchères. Les experts estiment que cette trouvaille historique pourrait atteindre entre 15 000 et 20 000 livres sterling. La bague sera mise en vente lors d'une prestigieuse vente aux enchères à Londres le 23 juin.

Stuart, qui a fait la découverte, a déclaré qu'il avait trouvé cette pièce rare dans le sol lors des derniers instants d'une longue recherche de sept heures. Selon lui, il n'a pas pu cacher ses émotions lorsqu'il a tenu la bague pour la première fois.

« J'étais stupéfait de joie quand j'ai trouvé la bague. Je rêvais d'une telle découverte, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait une telle importance. C'est la meilleure trouvaille de toute ma vie. Je peux facilement la qualifier de “découverte d'une vie” », dit-il.

Fait intéressant, lorsque la bague a été extraite du sol, l'un des diamants s'est détaché et est tombé dans la main de Stuart. Il s'est avéré qu'une autre pierre précieuse manquait. Il a ensuite collecté, lavé et tamisé la terre de l'endroit où la découverte a été faite. En conséquence, le diamant perdu a également été retrouvé.

Il est rapporté que le produit de la vente aux enchères sera partagé équitablement entre le propriétaire du terrain et le découvreur. La bague a été examinée par des experts du British Museum.

Laura Smith, spécialiste en joaillerie chez la maison de vente aux enchères Noonans, a souligné que les bagues imposantes et accrocheuses créées dans le style baroque étaient très populaires au début du XVIIe siècle. Elle pense que la partie en forme de fleur de la bague est composée de huit diamants rares de type « hogback », qui sont très inhabituels.

Les experts considèrent cette trouvaille non seulement comme un bijou précieux, mais aussi comme un artefact unique reflétant l'héritage historique et culturel de son époque.