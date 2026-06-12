Ariana Grande exige que la Maison-Blanche cesse d'utiliser sa musique

La chanteuse et actrice américaine Ariana Grande a exigé que la Maison-Blanche cesse d'utiliser ses chansons dans des vidéos liées à la politique migratoire.

Selon certaines informations, une vidéo publiée sur la page TikTok de la Maison-Blanche montre des agents fédéraux en train d'arrêter des personnes. La chanson « Be » d'Ariana Grande est utilisée comme fond sonore.

La chanteuse a réagi vivement, demandant que sa musique ne soit pas utilisée dans des contenus de ce type.

L'équipe d'Ariana Grande étudie actuellement les options juridiques pour faire retirer la chanson de la vidéo.