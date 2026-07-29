Le Barça cherche un nouvel attaquant à la demande de Flick : quel est la cible principale

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Le Barça cherche un nouvel attaquant à la demande de Flick : quel est la cible principale

Le club catalan du FC Barcelone travaille activement pour renforcer son secteur offensif en vue de la nouvelle saison, à la demande de l'entraîneur Hansi Flick. La direction sportive des Blaugranas a identifié des candidats principaux et secondaires sur le marché des transferts afin de répondre aux souhaits du technicien allemand, rapporte le journal Sport.es.

Zamin.uz fournit des détails sur les cibles de transfert des Catalans, les statistiques des candidats et leurs prix de transfert.

1. Cible principale : Julián Álvarez et un transfert à 120 millions

Selon les sources, du FC Barcelone, le candidat numéro un sur la short-list des transferts est l'attaquant de l'Atlético de Madrid et de l'équipe nationale d'Argentine Julián Álvarez.

La saison dernière, Álvarez a disputé 49 matchs sous le maillot des Colchoneros, marquant 20 buts et délivrant 9 passes décisives. Il a également participé aux huit rencontres de l'équipe nationale d'Argentine lors du Mondial, trouvant le chemin des filets à une reprise.

Plan de transfert du FC Barcelone :

Hansi Flick souhaite voir un avant-centre plus prolifique et polyvalent dans la ligne d'attaque de l'équipe. Le contrat actuel d'Álvarez avec l'Atlético court jusqu'à l'été 2030, et le portail Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 120 millions d'euros.

2. Option de rechange : le jeune talent de 20 ans de Bournemouth, Eli Kroupi

Si le transfert d'Álvarez en provenance de l'Atlético s'avère impossible, le club catalan a également préparé un plan B. Il s'agit de l'attaquant français de 20 ans qui évolue dans le club anglais de Bournemouth, Eli Kroupi.

La saison dernière, Kroupi a disputé 35 matchs avec Bournemouth, parvenant à inscrire 13 buts. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du jeune avant-centre français est estimée autour de 70 millions d'euros. Son contrat avec le club court également jusqu'à l'été 2030.

Statistiques des attaquants ciblés par le FC Barcelone

Joueur

Club actuel

Statistiques de la saison dernière

Prix (Transfermarkt)

Durée du contrat

Julián Álvarez

Atlético de Madrid

49 matchs / 20 buts / 9 passes décisives

120 M€

Jusqu'en 2030

Eli Kroupi

Bournemouth

35 matchs / 13 buts

70 M€

Jusqu'en 2030

Les mouvements de transfert du FC Barcelone avant la nouvelle saison et les plans de Hansi Flick pour façonner la nouvelle équipe sont au centre de l'attention de la communauté36

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Selon vous, quel attaquant convient le mieux au FC Barcelone : l'expérimenté Julián Álvarez ou le prometteur Eli Kroupi ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

BarceloneHansi FlickJulián ÁlvarezAtlético de MadridBournemouth
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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