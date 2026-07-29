Un suspect de meurtre recherché aux États-Unis depuis 20 ans travaillait comme policier au Mexique

Antonio Liano, recherché pour une affaire de meurtre commise en 2004 dans l'Ohio aux États-Unis, a été arrêté près de 20 ans plus tard. Il s'est avéré qu'il ne s'était pas seulement caché au Mexique, mais qu'il y travaillait également comme policier local.

Liano était accusé d'être impliqué dans la mort d'une personne lors d'une bagarre dans un bar de l'Ohio suivie d'une fusillade. En 2005, un tribunal avait émis un mandat d'arrêt à son encontre, après quoi il avait fui au Mexique.

Le fugitif s'était installé durablement dans une petite ville de l'État d'Oaxaca. Avec le temps, il a gagné la confiance de la population locale et a intégré les rangs de la police.

Antonio Liano a été arrêté précisément alors qu'il était en fonction comme policier. Il devrait maintenant répondre de l'affaire de meurtre commise il y a près de 20 ans dans l'Ohio.