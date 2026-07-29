Un suspect de meurtre recherché aux États-Unis depuis 20 ans travaillait comme policier au Mexique

·111·Monde
Un suspect de meurtre recherché aux États-Unis depuis 20 ans travaillait comme policier au Mexique

Antonio Liano, recherché pour une affaire de meurtre commise en 2004 dans l'Ohio aux États-Unis, a été arrêté près de 20 ans plus tard. Il s'est avéré qu'il ne s'était pas seulement caché au Mexique, mais qu'il y travaillait également comme policier local.

Liano était accusé d'être impliqué dans la mort d'une personne lors d'une bagarre dans un bar de l'Ohio suivie d'une fusillade. En 2005, un tribunal avait émis un mandat d'arrêt à son encontre, après quoi il avait fui au Mexique.

Le fugitif s'était installé durablement dans une petite ville de l'État d'Oaxaca. Avec le temps, il a gagné la confiance de la population locale et a intégré les rangs de la police.

Antonio Liano a été arrêté précisément alors qu'il était en fonction comme policier. Il devrait maintenant répondre de l'affaire de meurtre commise il y a près de 20 ans dans l'Ohio.

Antonio LianoOhioMexiqueOaxaca
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un chat qui ne quitte pas la tombe de sa propriétaire depuis des mois émeut tout le mondeUn chat qui ne quitte pas la tombe de sa propriétaire depuis des mois émeut tout le mondeAujourd'hui, 05:19La Terre tourne-t-elle plus vite ? L'un des jours les plus courts de l'histoire a été enregistréLa Terre tourne-t-elle plus vite ? L'un des jours les plus courts de l'histoire a été enregistréAujourd'hui, 01:24Des milliards de personnes verront l'astéroïde Apophis à l'œil nu en 2029Des milliards de personnes verront l'astéroïde Apophis à l'œil nu en 2029Aujourd'hui, 01:06Des archéologues découvrent un marteau en ivoire vieux de 500 000 ansDes archéologues découvrent un marteau en ivoire vieux de 500 000 ansAujourd'hui, 01:02Création de l'unité « SMERCH » : Un nouveau détachement spécial entre en action en Crimée et en NovorussieCréation de l'unité « SMERCH » : Un nouveau détachement spécial entre en action en Crimée et en NovorussieAujourd'hui, 00:01Un habitant de Kachkadaria rentre en Ouzbékistan blessé après avoir participé à la guerre pour échapper à la prisonUn habitant de Kachkadaria rentre en Ouzbékistan blessé après avoir participé à la guerre pour échapper à la prisonHier, 23:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital