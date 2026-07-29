«Manchester City» s'est rendu en Asie de l'Est pour son premier stage de pré-saison sous la houlette du nouvel entraîneur Enzo Maresca. Fait notable, le défenseur ouzbek talentueux figure dans le groupe de 28 joueurs retenu pour la tournée en Asie : Abduqodir Husanov est également présent.

Zamin.uz présente les détails de l'effectif des « Citizens » pour ce voyage, les matchs amicaux intenses à venir et les plans du nouvel entraîneur.

1. Le premier test de Maresca et un effectif plus fort que prévu

L'entraîneur italien de 46 ans, Enzo Maresca, dirige les entraînements avec un premier groupe à l'académie du club depuis le 20 juillet. En raison des 4 semaines de vacances accordées aux joueurs des principales sélections nationales (Angleterre, Norvège, Espagne et France) après la Coupe du monde en Amérique du Nord, leur retour au club a été repoussé à la mi-août.

Néanmoins, grâce aux joueurs expérimentés et talentueux n'ayant pas participé au Mondial ou ayant quitté la compétition prématurément, un effectif bien plus fort que prévu a pu être rassemblé pour cette tournée en Asie de l'Est.

À propos de la préparation estivale : Comme l'a souligné Enzo Maresca, l'accent durant ce stage ne sera pas mis sur le résultat, mais sur la cohésion tactique et la mise en place d'un jeu collectif. Pour le directeur sportif Hugo Viana, ce voyage est également crucial pour observer les joueurs dans un contexte compétitif avant la fermeture du mercato.

2. Le groupe de 28 joueurs de «Manchester City» pour la tournée asiatique

La liste des joueurs convoqués pour l'Asie comprend des stars expérimentées, des remplaçants et de jeunes talents :

Gardiens : Gianluigi Donnarumma, Marcus Bettinelli, Max Shabo, Jack Wint.

Défenseurs : Rico Lewis, Matty Henderson-Hall, Max Alleyne, Abduqodir Husanov , Vitor Reis, Stephen Mfuni, Josko Gvardiol, Kaden Braithwaite, Rayan Aït-Nuri.

Milieux de terrain : Nico González, Mateo Kovačić, Tijjani Reijnders, Xavier Parker, Floyd Samba, Jeyden Heskey, Divine Mukasa, Ryan McAidoo, Claudio Echeverri, Phil Foden.

Attaquants : Antoine Semenyo, Savinho, Mahamadou Sangaré, Divin Mubama, Jérémy Monga.

3. Matchs amicaux et début de la saison officielle

Durant sa tournée en Asie, Manchester City affrontera des équipes renommées d'Europe et d'Asie :

Date Adversaire Lieu 1er août « Inter Milan » (Italie) Hong Kong 5 août Sélection des stars de la K-League Séoul (Corée du Sud) 9 août « Atlético de Madrid » (Espagne) Asie de l'Est

Une fois la tournée asiatique terminée, Manchester City entrera dans le vif des compétitions officielles : Le 16 août , le match décisif du Community Shield aura lieu contre « Arsenal », et le 23 août , l'équipe affrontera « Bournemouth » lors de la première journée de Premier League.

Faits clés de la tournée

Aspect / Mesure Détails Entraîneur principal Enzo Maresca (Italie, 46 ans) Zone de la tournée Asie de l'Est (Hong Kong, Corée du Sud, etc.) Nombre de joueurs 28 footballeurs Joueur ouzbek Abduqodir Husanov (Défenseur) Premier match pour un titre officiel 16 août (Community Shield contre « Arsenal »)

Il est certain que les premiers pas d'Abduqodir Husanov et de Manchester City sous la direction du nouvel entraîneur seront captivants pour les supporters du football ouzbek.

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Pensez-vous qu'Abduqodir Husanov parviendra à s'imposer durablement dans le onze titulaire de Manchester City sous les ordres d'Enzo Maresca ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !