Zidane dévoile son staff technique pour l'équipe de France

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de France Zinedine Zidane s'est attardé en détail sur la composition de son staff et les critères de sélection des techniciens. Le technicien légendaire a confirmé qu'il travaillerait également au sein de la Fédération française de football avec l'équipe fidèle qui l'a accompagné lors de ses triomphes au Real Madrid.

Zamin.uz présente la dernière déclaration de Zidane, la composition du staff technique et les détails importants du contrat.

1. « Je valorise la loyauté » : l'équipe éprouvée du Real rejoint la sélection nationale

Zidane a souligné que son staff technique était entièrement constitué et que la présentation officielle aurait lieu en septembre. Le noyau principal du nouveau staff sera composé de techniciens expérimentés qui ont soulevé ensemble trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid.

Il est également prévu que deux ou trois nouveaux spécialistes supplémentaires soient invités à rejoindre l'équipe.

D'après les propos de Zinedine Zidane concernant son staff technique : « Nous présenterons tout le monde en septembre, mais mon staff technique est déjà constitué. En pratique, c'est l'équipe avec laquelle j'ai travaillé au Real, peut-être avec deux ou trois spécialistes supplémentaires. Je suis quelqu'un qui valorise la loyauté, et les personnes avec qui j'ai travaillé l'ont également démontrée. Nous allons poursuivre cette route ensemble. »

Faits clés concernant Zinedine Zidane et l'équipe de France

Aspect / Critère Détails Sélectionneur Zinedine Zidane (54 ans) Durée du contrat Jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030 Date d'annonce Mardi 28 juillet Staff technique L'équipe fidèle du Real Madrid + 2-3 nouveaux spécialistes Présentation du staff Début septembre

2. Un projet à long terme jusqu'à la Coupe du Monde 2030

Pour rappel, la Fédération française de football (FFF) avait annoncé la signature officielle d'un contrat avec le technicien de 54 ans le mardi 28 juillet. Cet accord est valable jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030.

Zidane et son staff « en acier » ont pour objectif principal d'ouvrir une nouvelle ère de triomphes dans le football français et de remporter des championnats lors des principaux tournois internationaux.

L'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France et la constitution de son équipe de confiance suscitent un grand espoir et un vif intérêt dans le monde du football.

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