Zidane dévoile son staff technique pour l'équipe de France

·59·Sport
Zidane dévoile son staff technique pour l'équipe de France

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de France Zinedine Zidane s'est attardé en détail sur la composition de son staff et les critères de sélection des techniciens. Le technicien légendaire a confirmé qu'il travaillerait également au sein de la Fédération française de football avec l'équipe fidèle qui l'a accompagné lors de ses triomphes au Real Madrid.

Zamin.uz présente la dernière déclaration de Zidane, la composition du staff technique et les détails importants du contrat.

1. « Je valorise la loyauté » : l'équipe éprouvée du Real rejoint la sélection nationale

Zidane a souligné que son staff technique était entièrement constitué et que la présentation officielle aurait lieu en septembre. Le noyau principal du nouveau staff sera composé de techniciens expérimentés qui ont soulevé ensemble trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid.

Il est également prévu que deux ou trois nouveaux spécialistes supplémentaires soient invités à rejoindre l'équipe.

D'après les propos de Zinedine Zidane concernant son staff technique :

« Nous présenterons tout le monde en septembre, mais mon staff technique est déjà constitué. En pratique, c'est l'équipe avec laquelle j'ai travaillé au Real, peut-être avec deux ou trois spécialistes supplémentaires.

Je suis quelqu'un qui valorise la loyauté, et les personnes avec qui j'ai travaillé l'ont également démontrée. Nous allons poursuivre cette route ensemble. »

Faits clés concernant Zinedine Zidane et l'équipe de France

Aspect / Critère

Détails

Sélectionneur

Zinedine Zidane (54 ans)

Durée du contrat

Jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030

Date d'annonce

Mardi 28 juillet

Staff technique

L'équipe fidèle du Real Madrid + 2-3 nouveaux spécialistes

Présentation du staff

Début septembre

2. Un projet à long terme jusqu'à la Coupe du Monde 2030

Pour rappel, la Fédération française de football (FFF) avait annoncé la signature officielle d'un contrat avec le technicien de 54 ans le mardi 28 juillet. Cet accord est valable jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030.

Zidane et son staff « en acier » ont pour objectif principal d'ouvrir une nouvelle ère de triomphes dans le football français et de remporter des championnats lors des principaux tournois internationaux.

L'arrivée de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France et la constitution de son équipe de confiance suscitent un grand espoir et un vif intérêt dans le monde du football.

Partagez immédiatement cet article brûlant avec vos amis, collègues et groupes de passionnés de football !

Selon vous, Zidane parviendra-t-il à recréer l'ambiance victorieuse du Real en équipe de France ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

Zinédine ZidaneFranceReal MadridFédération Française de Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un célèbre blogueur s'émerveille devant Dastan Satpayev à ChelseaUn célèbre blogueur s'émerveille devant Dastan Satpayev à ChelseaAujourd'hui, 12:04Chelsea s'apprête à boucler le transfert surprenant de Danny WelbeckChelsea s'apprête à boucler le transfert surprenant de Danny WelbeckAujourd'hui, 11:38L'ailier de Manchester City a exigé son transfert à TottenhamL'ailier de Manchester City a exigé son transfert à TottenhamAujourd'hui, 10:43Le Barça cherche un nouvel attaquant à la demande de Flick : quel est la cible principaleLe Barça cherche un nouvel attaquant à la demande de Flick : quel est la cible principaleAujourd'hui, 10:24Zidane dévoile la nouvelle ère et le style de jeu de l'équipe de FranceZidane dévoile la nouvelle ère et le style de jeu de l'équipe de FranceAujourd'hui, 10:20« City » s'envole pour sa tournée en Asie de l'Est : début de Maresca et Husanov dans le groupe !« City » s'envole pour sa tournée en Asie de l'Est : début de Maresca et Husanov dans le groupe !Aujourd'hui, 10:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans