Zidane dévoile la nouvelle ère et le style de jeu de l'équipe de France

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Zidane dévoile la nouvelle ère et le style de jeu de l'équipe de France

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Zinédine Zidane s'est exprimé en détail pour la première fois sur le jeu des « Bleus » sous sa direction, sa philosophie d'entraîneur et les grands objectifs fixés.

Zamin.uz présente les détails de l'interview du technicien légendaire accordée au site officiel de la Fédération Française de Football (FFF) ainsi que les principales conditions du contrat.

1. « Un style similaire au Real et une présentation détaillée en septembre »

Le technicien de 54 ans a indiqué qu'il donnerait des informations complètes sur ses idées tactiques et les mouvements de l'équipe sur le terrain lors d'une conférence de presse en septembre. Il a souligné que le jeu de l'équipe nationale ressemblerait à celui de sa période à succès au Real Madrid.

Pour Zidane, prendre les commandes de l'équipe de France est une suite logique et naturelle dans sa carrière d'entraîneur.

Les propos de Zinédine Zidane sur le style de jeu :

« Vous découvrirez mon style de jeu très bientôt. Nous en parlerons en détail lors de la conférence de presse de septembre. J'y expliquerai brièvement mes idées. Il y aura du temps pour tout discuter. Mon style sera similaire à ce que je faisais au Real. L'équipe de France est la suite logique de mon parcours d'entraîneur. »

2. Du leadership sur le terrain au leadership d'entraîneur

Lui qui a brillé sur le terrain sous le mythique numéro 10 a toujours été inspiré par le football offensif et le désir de marquer des buts. Néanmoins, il a tenu à souligner l'importance de l'équilibre au sein de l'équipe.

Zidane s'est fixé pour objectif principal de devenir un véritable leader en tant qu'entraîneur, tout comme il l'était durant sa carrière de joueur, et de faire the la série de victoires des Français.

À propos du leadership et des objectifs de victoire :

« J'étais un leader sur le terrain, et maintenant je veux l'être en tant qu'entraîneur grâce à mon expérience. Nous avons toutes les conditions réunies : d'excellents joueurs, et un staff technique qui sera bientôt finalisé. Ma mission principale en tant que leader est de veiller à ce que cette équipe continue de gagner. »

Les faits clés concernant la nomination de Zinédine Zidane

Aspect / Mesure

Détails

Nouvel entraîneur

Zinédine Zidane (54 ans)

Organisation

Fédération Française de Football (FFF)

Durée du contrat

Jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030

Date de l'annonce

Mardi 28 juillet

Philosophie de jeu

Offensive et équilibrée, similaire au style du Real Madrid

Prochaine étape importante

Conférence de presse officielle en septembre

L'arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France est devenue l'un des événements majeurs du football mondial.

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Pensez-vous que Zidane pourra triompher avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde et du Championnat d'Europe ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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