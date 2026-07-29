«Manchester City» et son ailier brésilien Savio ont décidé de poursuivre sa carrière au club londonien de Tottenham. Le footballeur de 22 ans a déjà fait part de ses plans définitifs de transfert à la direction des Citizens. C'est ce qu'a rapporté le célèbre insider et journaliste Ben Jacobs sur ses réseaux sociaux.

Zamin.uz présente les détails de ce transfert inattendu, l'état des négociations entre les clubs et les performances du joueur.

1. Savio veut quitter City : Une deuxième tentative

Le journaliste Ben Jacobs note que le talent brésilien souhaitait en fait déjà rejoindre les rangs londoniens l'été dernier. Cependant, à cette époque, la direction et le staff technique de «Manchester City» n'avaient pas donné leur accord pour cet accord et avaient retenu le joueur dans l'équipe.

Malgré cela, Savio n'a pas renoncé à l'idée de s'installer à Londres et a cette fois posé un ultimatum à la direction du club, annonçant sa décision de partir.

2. Les négociations se poursuivent : Prix du transfert et statistiques

Des négociations directes sont actuellement en cours entre les clubs, mais un accord final sur le transfert n'a pas encore été atteint.

La situation autour du transfert : Bien que le joueur soit prêt à dire adieu aux Mancuniens, «Manchester City» attend un accord financièrement et tactiquement avantageux. On peut dire sans l'ombre d'un doute que cet accord pourrait être officialisé avant la fermeture du mercato.

Faits clés sur Savio et son transfert potentiel

Aspect / Élément Détails Joueur Savio (Brésil) Âge 22 ans Club actuel « Manchester City » Club souhaité « Tottenham » (Londres) Valeur marchande actuelle (Transfermarkt) 35 M€ Statistiques de la saison dernière 36 matches / 4 buts / 3 passes décisives Source principale Journaliste Ben Jacobs

De tels transferts retentissants entre top-clubs de Premier League augmentent encore l'intrigue avant la nouvelle saison.

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