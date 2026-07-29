Samsung lance une promotion pour attirer les acheteurs vers ses nouveaux pliables

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Samsung lance une promotion pour attirer les acheteurs vers ses nouveaux pliables

Le fabricant sud-coréen Samsung a ouvert la période de précommande pour ses prochains appareils phares, les smartphones pliables de nouvelle génération. Dans le cadre de ce lancement, une promotion spéciale a été annoncée, offrant un doublement gratuit de la mémoire exclusivement pour les acheteurs d'un seul pays, ce qui montre une approche quelque peu différente sur les marchés internationaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, sur le marché sud-coréen, les utilisateurs qui précommandent les modèles Galaxy Z Fold 8, ainsi que le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Galaxy Z Flip 8, bénéficieront d'un bonus précieux. Par conséquent, les acheteurs qui choisissent la version de base avec 256 GB de stockage se verront automatiquement attribuer la variante de 512 GB sans aucun frais supplémentaire.

Disparités sur les marchés internationaux et politique de prix

Cependant, les consommateurs de la plupart des autres pays, y compris les États-Unis et les pays européens, sont cette fois privés de cette opportunité. Pourtant, ces dernières années, Samsung organisait régulièrement des promotions de surclassement gratuit de la mémoire pour ses clients sur divers marchés internationaux.

Il convient de noter qu'en plus de la promotion sur la mémoire gratuite, les smartphones en Corée du Sud même sont vendus à un prix nettement inférieur – environ 20 % de moins – par rapport aux autres régions. Ces facteurs font de ce pays l'une des régions les plus abordables et économiquement avantageuses au monde pour l'achat de produits Samsung.

Tendance à la hausse des prix sur le marché mondial

Pour les acheteurs d'autres régions, la situation est légèrement différente, avec une augmentation observée dans la politique tarifaire des nouveaux appareils. En particulier, sur les marchés américain et européen, il a été signalé que les prix des Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8 ont augmenté en moyenne de 100 USD par rapport aux représentants de la génération précédente.

Actuellement, le processus de passation officielle des précommandes pour ces gadgets innovants bat son plein. Selon Samsung, les ventes officielles des nouveaux smartphones pliables sur le marché mondial et local devraient débuter le 7 août de cette année.

SamsungGalaxy Z Fold 8Galaxy Z Flip 8SmartphoneTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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