Une nouvelle fonction de navigation sans signal GPS est apparue dans l'application 2GIS

Selon l'agence TASS, le célèbre géoservice 2GIS a lancé un mode de navigation inertielle qui permet d'afficher correctement l'itinéraire même en cas de perte temporaire des signaux satellites. Cette technologie aide grandement les utilisateurs à atteindre leur destination sans se perdre, y compris dans les zones où les systèmes GPS, GLONASS et BeiDou ne fonctionnent pas. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Comme on le sait, cette application utilise habituellement des réseaux satellites standard pour déterminer sa position. En cas de baisse de qualité, les données des réseaux Wi-Fi et Bluetooth étaient également utilisées pour améliorer la précision. Désormais, les capteurs intégrés des smartphones modernes s'ajoutent à ces sources.

Comment fonctionne la navigation inertielle

Le nouveau mode s'appuie sur les capacités des capteurs internes de l'appareil, tels que l'accéléromètre et le gyroscope. En particulier, l'accéléromètre enregistre l'accélération de l'appareil et aide à déterminer la vitesse de déplacement. Le gyroscope quant à lui suit la direction du mouvement et les virages.

L'application analyse ainsi les indicateurs obtenus, la dernière géoposition connue et les données de la carte numérique. Par conséquent, la position de l'utilisateur est calculée en continu même tant qu'une connexion stable avec le satellite n'est pas rétablie.

Dans quelles situations est-ce très utile ?

Cette technologie s'avère particulièrement utile dans les zones complexes où le système GPS fonctionne mal ou pas du tout. Notamment, les conducteurs et les piétons peuvent ressentir les avantages de cette fonction dans les endroits suivants :

Lors des déplacements dans les tunnels

Dans les parkings souterrains

Dans les grands centres urbains aux bâtiments denses

Selon les experts, la nouvelle fonction ne s'active pas automatiquement. Pour profiter de cette opportunité, les utilisateurs doivent l'activer manuellement dans la section des paramètres de l'application 2GIS.