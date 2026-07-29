Un chat qui ne quitte pas la tombe de sa propriétaire depuis des mois émeut tout le monde

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Un chat qui ne quitte pas la tombe de sa propriétaire depuis des mois émeut tout le monde

Dans la province turque d'Aydın, le chat d'une femme de 75 ans décédée ne quitte pas les environs de sa tombe depuis des mois. Le fait que l'animal reste chaque jour au même endroit a attiré l'attention des gardiens du cimetière et des visiteurs.

Remarquant que le chat était toujours assis au bord de la même tombe, les employés du cimetière ont cherché à savoir à qui il appartenait. Il s'est avéré que le chat avait été élevé dans la maison de la défunte et qu'il vivait avec elle.

On ignore comment le chat s'est retrouvé au cimetière après la mort de la femme. Cependant, il est rapporté qu'il vit près de la tombe de sa propriétaire depuis des mois et qu'il ne s'en va presque jamais.

Les visiteurs du cimetière laissent de l'eau et de la nourriture au chat. Beaucoup considèrent l'attachement de l'animal à sa propriétaire comme une preuve de sa loyauté.

TurquieAydın
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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