L'avion chinois COMAC C919 réussit de nouveaux tests

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L'avion chinois COMAC C919 réussit de nouveaux tests

La version haute altitude spéciale du COMAC C919, le premier avion de ligne moyen-courrier fabriqué en Chine, a réussi son premier vol d'essai. Selon la chaîne de télévision CCTV, l'appareil, qui a décollé de l'aéroport international de Shanghai-Pudong, a accompli avec succès toutes les étapes prévues, franchissant une étape importante vers la création de cette nouvelle modification. C'est ce rapporte Ixbt.com qui rapporte l'information.

Cette modification pour haute altitude a été développée sur la base du C919 standard et est conçue pour opérer dans les conditions difficiles des régions montagneuses. Les ingénieurs ont redessiné certains systèmes et la structure du fuselage de l'avion afin de répondre pleinement aux exigences de telles conditions.

Pourquoi la version haute altitude est-elle importante ?

Il est bien connu que dans les aéroports de haute altitude, l'air est beaucoup plus raréfié qu'au niveau de la mer. Cela réduit considérablement l'efficacité des moteurs et les caractéristiques aérodynamiques globales de l'avion. Par conséquent, les aéronefs capables de fonctionner dans des conditions aussi difficiles nécessitent une adaptabilité spéciale.

Pour l'instant, COMAC n'a pas divulgué les détails techniques de la nouvelle version ni les dates de sa mise en service commerciale. Néanmoins, il est souligné que ce projet revêt une importance stratégique pour l'aviation chinoise.

Les caractéristiques géographiques de la Chine

Selon Ixbt.com, la Chine est le leader incontesté en nombre d'aéroports de haute altitude dans le monde. Le pays compte 43 aéroports civils situés à au moins 1 524 mètres au-dessus du niveau de la mer, dont 23 fonctionnent à plus de 2 438 mètres.

La plupart de ces aéroports sont situés sur le plateau tibétain et dans les provinces de l'ouest, où le relief complexe exige des technologies spéciales. Fait intéressant, l'aéroport le plus haut du monde, non seulement en Chine mais dans le monde entier, est situé dans la province du Sichuan (Daocheng Yading) à une altitude de 4 411 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Rappelons que l'avion COMAC C919 a été conçu comme le principal concurrent des modèles Airbus A320 et Boeing 737. L'avion a une capacité de 158 à 192 passagers et une autonomie de vol pouvant atteindre 5 555 kilomètres. Ayant effectué son premier vol commercial en 2023, cet avion est actuellement utilisé par plusieurs compagnies aériennes locales.

COMAC C919AviationChineAirbusBoeing
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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