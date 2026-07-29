Mark Zuckerberg : l'intelligence artificielle doit être ouverte à tous

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a publié une lettre ouverte exhaustive consacrée à l'avenir des technologies d'intelligence artificielle et à leur impact sur la société. Cette déclaration suscite un grand débat dans le monde technologique, car elle propose une approche différente des principales tendances du marché numérique moderne. Selon Zuckerberg, la tâche principale pour les prochaines années est d'empêcher que des systèmes d'IA surpuissants ne soient monopolisés par un cercle restreint de grandes organisations ou de structures étatiques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le patron de Meta a souligné que l'IA ne doit pas seulement être un outil d'automatisation des processus existants, mais aussi un instrument pour créer de nouvelles connaissances, technologies et entreprises. Il est convaincu qu'une superintelligence personnelle aidera grandement les gens à développer des médicaments, à ouvrir leur propre entreprise, à acquérir de nouvelles compétences plus rapidement et à résoudre les tâches quotidiennes avec plus d'efficacité. La principale contribution de l'intelligence artificielle au développement de la société ne devrait pas être simplement de remplacer le travail humain, mais de créer de nouvelles inventions.

Contre le contrôle centralisé

Dans son message, Zuckerberg a vivement critiqué l'idée d'établir un contrôle centralisé sur l'intelligence artificielle. Selon lui, si seules des grottes restreintes possèdent de telles technologies de pointe, cela aura inévitablement un impact extrêmement négatif sur l'économie, la science et la politique. Au lieu de cela, il est proposé d'introduire un modèle où chaque personne dispose de son propre assistant personnel en IA.

Pour expliquer cette situation, l'auteur donne un exemple juridique ou sculpturale intéressant. Imaginez qu'une seule personne ait un avocat extrêmement intelligent, elle obtiendrait un avantage injuste lors d'un procès. Cependant, si tout le monde dispose de son propre assistant intelligent, les gens s'équilibreront naturellement entre eux et face au pouvoir des grandes institutions. Cela renforcera encore plus la justice juridique et sociale.

Marché du travail et nouvelles opportunités

Le chef de Meta croit fermement que la généralisation de la superintelligence ne détruira pas le marché du travail, mais ouvrira au contraire la porte à des opportunités totalement nouvelles. Selon ses prévisions, à l'avenir, le processus de lancement de sa propre entreprise sera considérablement simplifié, l'économie aura un esprit plus entrepreneurial et le nombre de petites entreprises augmentera fortement.

Selon l'approche de l'entreprise, le processus de développement de l'intelligence artificielle doit s'appuyer sur des principes de liberté absolue, de recherche ouverte, d'entrepreneuriat et d'accès égal aux nouvelles technologies. Il est intéressant de noter que le célèbre entrepreneur Elon Musk a également partagé le lien vers cette lettre ouverte de Mark Zuckerberg sur sa page, ce qui a une fois de plus attiré l'attention de la communauté technologique.